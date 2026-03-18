'美 격파' 목청 터져라 국가 부른 베네수엘라, 사상 최초 우승 감격 눈물…"우린 가족이야"

살바도르 페레스(왼쪽)와 로날드 아쿠냐 주니어가 2026년 WBC 베네수엘라의 우승을 확정한 뒤 감격의 눈물을 흘리고 있다. AFP연합뉴스
MIAMI, FLORIDA - MARCH 17: Salvador Perez #13 and manager Omar Lopez #22 of Team Venezuela lift the championship trophy after defeating Team United States 3-2 at loanDepot park on March 17, 2026 in Miami, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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[스포츠조선 김민경 기자] "우린 가족이야."
베네수엘라가 WBC 역사를 새로 썼다. 올해 강력한 우승 후보였던 일본(8강전)과 미국을 차례로 격파하고, 당당히 우승 트로피를 들어올렸다.
베네수엘라는 18일(이하 한국시각) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 '2026년 WBC' 결승전 미국과 경기에서 3대2로 신승했다. 베네수엘라는 사상 최초로 결승에 진출해 우승까지 차지하는 감격을 누렸다.
베네수엘라가 2-0으로 앞선 8회말. 미국 강타자 브라이스 하퍼가 동점 투런포를 터트리며 경기를 원점으로 돌린 순간도 있었다.
하지만 9회초 선두타자 루이스 아라에스가 볼넷을 얻고, 에우제니오 수아레스가 결승 1타점 적시 2루타를 때려 3-2 승리와 우승에 쐐기를 박았다.
베네수엘라 선수단은 우승 세리머니를 진행할 때 목청이 터지도록 국가를 불렀다. 우승 감격도 있었지만, 미국과 정치적으로 민감한 상황이라 그런지 더 비장해 보였다.
MIAMI, FLORIDA - MARCH 16: Daniel Palencia #29 of Team Venezuela celebrates a 4-2 victory against Team Italy after the game at loanDepot park on March 16, 2026 in Miami, Florida. Megan Briggs/Getty Images/AFP (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Venezuela fans watch the championship match of the World Classic Baseball between Venezuela and the United States, in Caracas, Venezuela, Tuesday, March 17, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos)
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미국은 지난 1월 베네수엘라를 공습해 니콜라스 마두로 대통령을 체포, 미국으로 압송했다. 미국과 베네수엘라의 결승전을 '마두로 더비'라 불렀을 정도. 경기는 정치 이슈를 배제하고 평소와 다름없이 진행됐지만, 베네수엘라 선수들은 대통령을 체포한 나라에 국가가 크게 울려퍼지도록 했다.
우승을 이끈 수아레스는 경기 후 '폭스스포츠'와 인터뷰에서 "함께하는 동안 정말 특별한 동료들이라고 생각했다. 우리는 가족이고, 정말 놀라운 선수들이다. 베네수엘라 국기를 가슴에 달고 열정과 사랑으로 경기할 수 있었던 이유다. 선수로서, 국민으로서, 인간으로서, 그리고 베네수엘라로서 우리가 챔피언이 된 이유"라고 목소리를 높였다.
MLB.com은 '베네수엘라 팬들은 노란색과 파란색, 빨간색이 섞인 국기를 자랑스럽게 흔들며 우승을 축하했고, 통로에서 춤출 이유도 충분했다. 경기는 계속해서 접전이긴 했지만, 8회말 하퍼가 동점 투런포를 터트려 동점을 만든 순간을 제외하고는 베네수엘라가 밤새 경기를 주도했다'며 마땅한 우승이라고 평했다.
MIAMI, FLORIDA - MARCH 17: Salvador Perez #13 of Team Venezuela celebrates with teammates after the 3-2 victory against Team United States at loanDepot park on March 17, 2026 in Miami, Florida. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)