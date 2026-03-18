"51번째 주 승격 어때?" WBC 결승 앞두고 베네수엘라 조롱하던 트럼프, 패배 후 올린 첫 반응은?

epa12828661 US President Donald Trump attends the Shamrock Bowl presentation By Irish Taoiseach Micheal Martin to celebrate St. Patrick's Day at the White House in Washington, DC, USA, 17 March 2026. EPA/YURI GRIPAS / POOL
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[스포츠조선 박상경 기자] "주 승격!"
2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 미국 대표팀이 베네수엘라에 패하자 도널드 트럼프 미국 대통령이 내놓은 반응이다.
트럼프 대통령은 18일(한국시각) 트루스소셜에 '주 승격!!!(Statehood!!!) 트럼프 대통령'이라는 짤막한 글을 올렸다. 이날 미국 마이애미 론디포파크에서 열린 WBC 결승전에서 미국이 베네수엘라에 2대3으로 패한 직후에 올라온 글이다.
트럼프 대통령은 하루 전 베네수엘라가 이탈리아를 꺾고 WBC 결승에 진출하자 '그들은 정말 훌륭해 보입니다. 최근 베네수엘라에 좋은 일들이 일어나고 있네요. 이 모든 마법이 도대체 무슨 일인지 궁금하군요. 51번째 주로 승격 어때요?'라고 적었다. 지난 1월 자신의 명령으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 뉴욕으로 압송했던 것 등을 빗댄 조롱조의 글이었다.
Venezuela designated hitter Eugenio Suarez reacts to hitting an RBI double in front of United States second baseman Brice Turang during the ninth inning at loanDepot Park in Miami, Florida on Tuesday, March 17, 2026. Photo by Michael Laughlin/UPI
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이번 대회 우승을 목표로 나선 미국은 베네수엘라에 고전 끝에 패했다. 타선이 베네수엘라 투수진에 막혀 침묵하다 0-2로 뒤진 8회말 브라이스 하퍼의 동점 투런포에 힘입어 균형을 맞췄다. 하지만 9회초 베네수엘라에 다시 실점했고, 이어진 공격에서 만회하지 못하면서 결국 패배를 맛봤다. 미국 대표팀의 마크 데로사 감독은 경기 후 기자회견에서 "굳이 변명하고 싶지 않다"고 패배를 시인했다.
TOPSHOT - Venezuelan fans celebrate their national baseball team's victory in the final of the 2026 World Baseball Classic against the United States team, in Caracas on March 17, 2026. Venezuela, where baseball is the national sport, capped off its dream tournament by defeating the favorite, the United States, on home soil, amid tense relations between the two governments following the capture of President Nicolas Maduro by U.S. forces in January. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
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마두로 대통령 압송 후 미국에 공분해왔던 베네수엘라는 당연히 축제 분위기다. 델시 로드리게스 임시 대통령은 WBC 우승 직후 SNS를 통해 '베네수엘라는 단결했고, 승리했다! 이 위업은 국민 모두의 기억에 새겨질 것'이라고 감격을 숨기지 않았다. 지난해 노벨 평화상을 수상한 베네수엘라 야당 지도자 마리아 코리나 마차도 역시 '우리가 세계 챔피언이다! 베네수엘라인이라는 게 자랑스럽다. 모두에게 고맙다'는 메시지를 남겼다.