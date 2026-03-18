3회 강판→4회 또 등판→5회 또 강판. 160km 던졌는데 볼넷주고→홈런맞고→3실점. '애지중지' 사사키 언제 잘던지나

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[스포츠조선 권인하 기자]강판됐는데 다음회에 또 나왔네.
3회말 1사 만루의 위기에서 강판됐고, 구원 등판한 투수가 실점없이 막았는데 4회말 다시 마운드에 올랐다. 하지만 여전히 불안한 피칭이 계속됐고 결국 홈런까지 맞으며 3실점을 했다.
다저스가 부상을 우려해 WBC 출전까지 막으면서 애지중지했던 사사키다.
지난 2월26일 애리조나와의 경기서 1⅓이닝 3안타 2볼넷 3탈삼진 3실점을 기록했고, 4일 클리블랜드와의 경기에서도 2이닝 2안타(1홈런) 3볼넷 2탈삼진 4실점의 부진을 이어갔다.
시범경기에서 좋지 않자 자신감을 찾기 위해 지난 11일 시카고 화이트삭스 마이너리그 경기에 나가 4이닝 1안타 9탈삼진의 좋은 피칭을 했다.
되찾은 자신감이 메이저리그 시범경기에도 이어져야 하는 상황이지만 그러지 못했다.
이날 최고 99.5마일(약 160㎞)의 빠른 공을 뿌렸지만 여전히 제구 불안을 해결하지 못했다.
1회말 선두 조너던 인디아에게 초구를 98.9마일(약 159㎞)의 빠른 직구로 출발했으나 바깥쪽으로 빠지는 볼. 이후 바깥쪽 직구로 첫 스트라이크를 잡고 커터로 파울을 유도해 1B2S의 유리한 카운트를 잡은 사사키는 4구째 86.3마일(약 139㎞)의 바깥쪽으로 빠지는 커터로 헛스윙 삼진을 잡아냈다.
하지만 2번 스털링 마르테를 상대로 제구가 흔들렸다. 무려 99.3마일(약 160㎞)의 빠른 직구를 뿌렸으나 존에 들어가지 못했다. 볼넷 출루.
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2-0으로 앞선 2회말 선두 조쉬 로하스를 좌측 2루타를 얻어맞고 무사 2루의 위기로 출발한 사사키는 브랜던 드러리에게 3연속 볼을 던져 흔들렸지만 3B1S에서 5구째 가운데로 몰린 98.1마일(약 158㎞)의 직구로 중견수 플라이로 잡고 첫 아웃카운트를 잡았다.
케빈 뉴먼을 초구 88.6마일(약 143㎞)의 커터로 우익수 플라이로 2아웃을 만든 사사키는 엘리아스 디아즈도 98.9마일(약 159㎞)의 빠른 직구로 1루수앞 땅볼로 처리하며 위기를 무실점으로 막아냈다.
달튼 러싱의 솔로포로 3-0의 리드 속에 3회말에도 오른 사사키는 아쉽게 이닝을 마무리짓지는 못했다.
선두 개빈 크로스를 커터로 헛스윙 삼진으로 돌려세웠지만 인디아를 볼넷으로 내보낸 사사키는 마르테에게 스트레이트 볼넷을 허용해 1사 1,2루의 위기에 몰렸다. 토마스에게마저 1B2S의 유리한 카운트에서 3연속 볼로 또 볼넷.
안타 없이 3개의 볼넷으로 1사 만루의 위기를 자초했다. 결국 투수 교체가 이뤄졌다. 닉 로버트슨이 구원 등판해 로프틴과 로하스를 연속 헛스윙 삼진으로 잡고 사사키가 만든 위기를 무실점으로 넘겼다. 투구수가 49개였는데 스트라이크 24개, 볼 25개로 볼이 더 많았다.
이렇게 사사키의 피칭이 끝난 줄 알았는데 4회말에 사사키가 또 마운드에 올랐다. 시범경기에선 한 이닝에 투구수가 많아질 경우 교체했다가, 다음 이닝에 다시 올리는 것이 가능하다.
2⅓이닝 동안 1안타 4볼넷 3탈삼진 무실점을 기록했던 사사키는 4회말에도 다시 올라왔다가 오히려 성적이 나빠졌다.
선두 드러리를 루킹 삼진으로 잡아내며 제구가 잡힌 것 처럼 보였다. 하지만 뉴먼에게 중전안타를 맞았고 디아즈를 대신해 나온 대타 루카 트레쉬에게 좌월 투런포를 얻어맞았다. 2B의 불리한 카운트에서 3구째 96.4마일(약 155㎞)의 직구가 몸쪽으로 들어갔는데 큰 홈런이 됐다.
크로스를 하이 패스트볼로 헛스윙 삼진, 인디아를 투수앞 땅볼로 잡고 4회말을 마무리.
5회말에도 마운드에 오른 사사키는 선두 마르테에게 2루타를 맞고서 벤 캐스패리우스로 교체됐다. 이후 캐스패리우스가 사사키의 책임 주자인 마르테를 득점하게 하면서 사사키의 실점이 3점으로 늘어났다. 두번째로 올라왔을 땐 볼넷이 없었고 스트라이크가 14개, 볼이 8개로 스트라이크가 더 많았지만 상대 타자들에게 공략당해 또 걱정을 낳았다.
사사키의 평균자책점은 18.90에서 13.50으로 낮아졌지만 좋은 상황은 아니었다. 권인하 기자 indyk@sportschosun.com