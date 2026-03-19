김태형 감독이 불러 얘기했다 "160km 한국에서 제일 좋은 공 가졌잖아" 윤성빈, 결국 멘탈이다 [부산 현장]

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[부산=스포츠조선 김용 기자] "대한민국에서 제일 좋은 공을 가지고 있는데..."
하지만 하나 걸리는 게 있으니 윤성빈. 윤성빈은 17일 키움 히어로즈전 1이닝 3안타 2볼넷 실점으로 흔들렸다. 앞선 두 경기 세이브를 기록했지만, 12일 KT 위즈전도 1이닝 2실점으로 휘청였었다.
키움전 팀이 4-2로 앞서던 8회 마운드에 올랐다. 하지만 선두 추재현에게 안타를 맞더니 흔들리기 시작했고, 폭투까지 기록했다. 임지열 상대 다시 한 번 폭투를 치며 주자를 홈에 들어오게 했고, 임지열 볼넷에 최재영과 김건희에 안타를 맞으며 추가 실점을 했다.
김 감독은 "본인이 자신감을 갖고 해야한다. 불러서 얘기도 했다. 대한민국에서 제일 좋은 공을 갖고 있는데, 본인이 확신이 없으면 어쩌냐고 했다"고 밝혔다.
김 감독은 "기술적인 문제가 뭐가 있겠나. 가장 좋았을 때만큼 자신있게 공을 때리지 못한다. 포크볼도 빠진다. 작년 160km 가깝게 던지고 포크볼 잘 떨어지고 할 때가 좋았다. 현 시점 최고 구속이 나오는 건 쉽지 않지만, 지금 150km 중반까지는 나와야 하는데 150km 초반대에 그치고 있다. 멘탈 문제다. 확신을 갖고 던져야 한다"고 강조했다.
부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com