롯데 최강 불펜, 150km로 화려한 복귀..."사직 마운드에 서는 건, 늘 가슴 뛴다" [부산 현장]

기사입력 2026-03-19 21:07


롯데 최강 불펜, 150km로 화려한 복귀..."사직 마운드에 서는 건,…
사진제공=롯데 자이언츠

[부산=스포츠조선 김용 기자] "사직 마운드에 선다는 것은 늘 가슴 뛰는 일이다."

최준용이 돌아왔다. 롯데 불펜이 더 강해지는 일만 남았다.

롯데 자이언츠 최준용은 19일 부산 사직구장에서 열린 두산 베어스와의 시범경기에 7회 세 번째 투수로 등장했다. 최준용은 안재석, 박준순, 박지훈을 모두 범타 처리하며 삼자범퇴로 한 이닝을 지웠다. 직구 최고 구속은 150km를 찍었다. 투구수 12개.

이날이 시범경기 첫 등판이었다. 개인 훈련을 하던 중 늑골 근육을 다치며 속도가 늦었다. 하지만 차분하게 준비했고, 결국 개막 하기 전 실전을 치렀다. 첫 등판이니 무리할 필요가 없었다.


롯데 최강 불펜, 150km로 화려한 복귀..."사직 마운드에 서는 건,…
사진제공=롯데 자이언츠
최준용은 경기 후 "구단 트레이닝 파트에서 재활 스케줄을 잘 소화할 수 있게 도와주셨다. 통증 없이 등판을 마무리 했다"고 밝혔다. 이어 "지난 라이브 피칭 때 내용이 마음에 들지 않았다. 이후 투수 코치님들과 상의를 거쳐 밸런스를 조정한 후 자신감이 생겼다. 그렇게 복귀 등판을 잘 치렀다. 안정적인 밸런스가 중요할 것 같다"고 설명했다.

최준용은 지난 15일 라이브 피칭을 했는데 그 때는 직구가 146km에 그쳤다. 하지만 김상진 투수코치는 "본인은 마음에 안들었다지만 과정일 뿐이다. 정상적인 스케줄로 잘 준비가 돼가고 있었다. 남은 시범경기에서 더 던지고, 좋은 모습을 보일 수 있게 뒤에서 돕겠다"고 설명했다.

최준용은 "사직 마운드에 선다는 것이 늘 가슴이 뛴다. 팬 분들께 보답하겠다는 동기부여를 가지고 시즌 잘 준비해서 부상 없이 좋은 모습 보여드리겠다"고 각오를 전했다.


부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

솔비, 톱스타와 열애 고백 "나보다 돈 잘 벌어, 잘 산다" ('비보티비')

2.

'148kg→78kg' 미나 시누이, 단 5일만에 5kg 감량..."정체기 탈출"

3.

성시경, 한 달 '극한 다이어트'하더니 반쪽 됐다.."달라진 모습 보여주고파"

4.

빅마마 이영현, 애 둘 낳고 33kg 감량 "초등학생 한 명 빠져나가"

5.

'73kg' 랄랄, 4kg 감량+부기 빠지니 딴 사람 "살 엄청 빠져보여"

스포츠 많이본뉴스
1.

'고의 태클에 격분한 손흥민, 가해 선수와 바로 충돌' 英 '더 선'까지 자세히 주목했다..'스마일 맨'의 발목이 위험하다

2.

마이애미까지 갔는데 WBC 등판 '0'…"솔직히 화가 났다" 11승 좌완의 서러움 폭발 [인터뷰]

3.

9회말 끝내기→2연패 탈출, 사령탑은 왜 "의미있다" 했을까

4.

'24시간 걸린 귀국' WBC 좌완 건재 확인 → 홈런 6개 오간 대포공방전! LG, SSG에 12-7 승리…시범경기 3승째 [인천리뷰]

5.

어차피 잘릴거 투수 써버릴걸! → 힘 아낀 오타니, 다저스 복귀하자마자 '99.9마일(160.7㎞)' 콰아앙!!

스포츠 많이본뉴스
1.

'고의 태클에 격분한 손흥민, 가해 선수와 바로 충돌' 英 '더 선'까지 자세히 주목했다..'스마일 맨'의 발목이 위험하다

2.

마이애미까지 갔는데 WBC 등판 '0'…"솔직히 화가 났다" 11승 좌완의 서러움 폭발 [인터뷰]

3.

9회말 끝내기→2연패 탈출, 사령탑은 왜 "의미있다" 했을까

4.

'24시간 걸린 귀국' WBC 좌완 건재 확인 → 홈런 6개 오간 대포공방전! LG, SSG에 12-7 승리…시범경기 3승째 [인천리뷰]

5.

어차피 잘릴거 투수 써버릴걸! → 힘 아낀 오타니, 다저스 복귀하자마자 '99.9마일(160.7㎞)' 콰아앙!!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.