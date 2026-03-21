주우면 임자인데, 왜 다들 떠먹질 못하나...두산, 선발 집단 부진 어쩌나

기사입력 2026-03-22 05:07


주우면 임자인데, 왜 다들 떠먹질 못하나...두산, 선발 집단 부진 어쩌…
14일 이천 두산베어스파크에서 열린 KBO리그 시범경기 두산과 삼성의 경기. 투구하는 두산 이영하. 이천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.14/

[스포츠조선 김용 기자] 이렇게 좋은 기회가 쉽게 오지 않을텐데...

두산 베어스 김원형 감독은 정규시즌 개막을 앞두고 속이 타들어갈 듯 하다. 스프링 캠프 때는 다들 너무 좋아 차고 넘칠 것 같은 선발 후보들이, 시범경기에서 맥을 못추고 있기 때문이다.

두산은 플렉센-잭 로그-곽빈까지의 로테이션은 확정이다. 부상이 없는 한 세 사람이 빠질 일은 없다. 이건 어떤 감독이 와도 똑같았을 것이다.

올시즌을 앞두고 새롭게 지휘봉을 잡은 김 감독. 투수 전문가로서 최대 숙제가 바로 남은 두 선발 자리를 어떻게 채우느냐였다.

김 감독이 그린 큰 그림은 이렇다. 지난 몇 년간 불펜으로 어정쩡한 역할을 했던 이영하를 선발로 돌리는 것이었다. 이영하는 호주 시드니 1차 캠프에서부터 150km 강속구를 뿌리며 김 감독을 설레게 했다. 이영하가 4선발 자리를 채우면, 남은 5선발은 경쟁. 일단 스프링 캠프에서 최승용과 최민석이 앞섰다. 시드니 캠프에서 두 사람 모두 페이스가 좋아 누구를 써야하나 고민을 해야할 상황이었다.


주우면 임자인데, 왜 다들 떠먹질 못하나...두산, 선발 집단 부진 어쩌…
15일 이천베어스파크에서 열린 삼성과 두산의 시범경기. 두산 선발투수 최승용이 역투하고 있다. 이천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.15/
하지만 이게 웬일. 시범경기 들어오며 걱정이 태산이다. 먼저 이영하. 14일 삼성 라이온즈전에서 3이닝 5실점으로 무너졌다. 20일 롯데 자이언츠전에 다시 선발로 나섰다. 4이닝 1실점. 결과는 나쁘지 않았지만 2회 직구 제구가 완전히 무너지며 3타자 연속 볼넷을 내주고 말았다. 한태양이 1-2-3 병살이 나왔기에 망정이지, 그게 아니었다면 다시 한 번 대량 실점을 할 뻔 했다.

나머지 선수들이라도 좋았다면 위안을 삼을 수 있었을 것이다. 하지만 21일 홈 잠실에서 처음 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 최승용과 최민석 모두 최악의 피칭을 하고 말았다. 선발로 나온 최승용은 4이닝 6실점을 기록했다. 3회에 모든 점수를 다줬다. 자책점 2점밖에 되지 않았지만, 어찌됐든 홈런 2방 포함 6안타를 맞았다. 4사구도 2개. 흔들린 시발점도 자신의 실책 때문이었다.


주우면 임자인데, 왜 다들 떠먹질 못하나...두산, 선발 집단 부진 어쩌…
스포츠조선DB
최민석은 3번째 투수로 나와 3⅓이닝을 소화했는데 그 역시 6안타 4실점으로 혼쭐이 나고 말았다. 특히 투구수가 늘어나 힘이 떨어진 9회 집중타를 맞는 모습이 치명적이었다. 이날 투구수 63개. 선발로 한 경기를 끌고 가려면 힘이 떨어지면 안되는 시점이었다.


그나마 위안인 건 김 감독이 또 다른 5선발 후보로 생각했던 양재훈의 페이스가 좋다는 것. 양재훈도 시범경기 긴 이닝을 소화하며 롱릴리프 가능성을 타진하고 있다. 여차하면 선발 투입도 될 것 같은데, 김 감독은 이 또한 조심스럽다. 양재훈이 그동안 선발로 제대로 던져본 경험이 전무해서다. 김 감독은 원래 양재훈을 올시즌 2군에서 제대로 선발 수업을 받게 하려 했는데, 현재 페이스가 너무 좋아 그 공이 아까워 1군에서 어떻게라도 활용하려고 준비하고 있다.

과연 개막 전까지 두산의 선발진 고민이 말끔하게 해결될 수 있을까.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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