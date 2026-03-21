"모든 면에서 올라왔다" 이게 김태형 감독 입에서 나온 얘기라니...특급 칭찬 누가 받았나

기사입력 2026-03-22 00:07


"모든 면에서 올라왔다" 이게 김태형 감독 입에서 나온 얘기라니...특급…
14일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 시범경기. 3회말 2사 2루 롯데 한태양이 투런포를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.14/

[스포츠조선 김용 기자] "모든 면에서 올라왔다."

롯데 자이언츠 김태형 감독은 평소 칭찬에 있어 그렇게 후한 스타일은 아니다. 그런데 이 선수 얘기를 꺼내자 딱 한 마디로 정리를 해버렸다. "모든 면에서 다 올라왔다"고.

최고의 칭찬이다. 공-수 모두에서 감독이 보기에 다 만족스럽다는 것이다. 이 칭찬을 받은 주인공은 바로 내야수 한태양이다.

롯데는 이번 스프링 캠프 시즌 초대형 악재를 맞이해야 했다. 고승민, 나승엽 두 주전 선수를 포함해 김동혁과 김세민까지 4명의 선수가 대만에서 불법 도박을 한 사실이 알려진 것이다. 이로 인해 선수들은 1차 캠프 도중 조기 귀국을 당해야 했고, 추후 KBO 징계로 30~50경기를 뛰지 못하게 됐다.

롯데 입장에서는 전력에 큰 타격일 수 있었다. 특히 주전 2루수와 1루수였던(나승엽은 3루 전환이 검토됐었다.) 고승민과 나승엽이 30경기를 뛰지 못하게 됐기 때문. 주전이라는 상징성에 더해 두 사람 모두 좌타자다. 좌타 전력이 크게 약화될 수밖에 없었다.


"모든 면에서 올라왔다" 이게 김태형 감독 입에서 나온 얘기라니...특급…
21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 1회말 1사 2,3루 롯데 한태양이 동점 1타점 적시타를 치고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.21/
그런데 이게 웬일. 이들이 없는 가운데 롯데는 시범경기 돌풍을 일으키고 있다. 이들을 대신해 투입되고 있는 선수들이 기똥차게 야구를 하고 있다.

특히 고승민을 대신해 2루에 자리를 잡은 한태양이 눈에 띈다. 시범경기 타율 3할5푼을 기록중이다. 14일 LG 트윈스전은 홈런도 쳤다. 20일 두산 베어스전에서 결정적 병살타 포함, 3타수 무안타로 부진해 타율을 까먹었지만 21일 한화 이글스전 곧바로 안타와 타점을 추가하며 기세가 식지 않았음을 과시했다.

현 상황이라면 한태양이 1번 또는 2번을 쳐아하고, 김 감독도 그렇게 마음을 굳히고 있다. 리드오프 출격 가능성이 대단히 높아지고 있다. KBO리그 어떤 팀도 아무나 테이블 세터에 배치하지 않는다. 그만큼 한태양에 대한 신뢰도가 높아졌다는 것.


"모든 면에서 올라왔다" 이게 김태형 감독 입에서 나온 얘기라니...특급…
14일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 시범경기. 롯데 한태양이 타격 훈련을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.14/

여기에 공격만큼 중요한 게 수비다. 지난해 108경기를 소화하며 경험을 쌓았다지만, 지금 2루 수비는 백업급이 아닌 주전급이라고 해도 무방하다. 물 샐 틈이 없다. 9경기에서 실책은 단 1개 뿐. 겨우내 이 악물고 수비 훈련을 한 효과가 제대로 드러나고 있다.

프로 세계에서 주전이 되는 건 쉽지 않지만, 또 운명같이 기회가 찾아오기도 한다. 이렇게 한태양이 기회를 잡고, 개막 후에도 좋은 모습을 보여준다면 고승민이 돌아온다 해도 바로 2루를 다시 차지할 거란 보장은 없다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 男배우, 자택서 숨진 채 발견..“자연사로, 잠자다 세상 떠나”

2.

'갑질 의혹' 박나래, 두문불출 중 신기루 모친상 조문…"사건엔 끝내 침묵"

3.

故설리 친오빠, BTS 광화문 공연 공개 저격…"공연할 곳 없는 것도 아닌데"

4.

'돌싱' 28기 영식, ♥현숙과 열애 발표..고3 딸 “그러든가 말든가” 쿨 반응

5.

'박수홍♥' 김다예, 17개월 딸 '뽀뽀 폭격'에 사르르..."아기 낳아야 하는 이유"

스포츠 많이본뉴스
1.

"오이시! 日 사랑해" 다들 '우웩'할 때 광고 땄다…한국 콜드승 뒤 무례한 태도 논란 잠재우나

2.

'미쳤다 롯데!' 16안타-12득점 대폭발, 한화 꺾고 승률 0.857 질주[부산 리뷰]

3.

"롯데 올해 한번 기대해주세요" 예뻐 죽겠네, 감독 눈에서 꿀이 떨어진다[부산 현장]

4.

'봄 롯데 어떻게 이겨요' 엄상백 7실점 와르르, 칭찬 일색 → 또 위기 [부산 리포트]

5.

'WBC 157㎞' 드디어 에이스 컴백, 23일 마지막 점검한다 "60구 예정"[잠실 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"오이시! 日 사랑해" 다들 '우웩'할 때 광고 땄다…한국 콜드승 뒤 무례한 태도 논란 잠재우나

2.

'미쳤다 롯데!' 16안타-12득점 대폭발, 한화 꺾고 승률 0.857 질주[부산 리뷰]

3.

"롯데 올해 한번 기대해주세요" 예뻐 죽겠네, 감독 눈에서 꿀이 떨어진다[부산 현장]

4.

'봄 롯데 어떻게 이겨요' 엄상백 7실점 와르르, 칭찬 일색 → 또 위기 [부산 리포트]

5.

'WBC 157㎞' 드디어 에이스 컴백, 23일 마지막 점검한다 "60구 예정"[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.