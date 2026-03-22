'충격 6실점' 왜 사령탑은 질책했나…"열받은 게 보이더라, 팀원들한테도 너무 안 좋아"[잠실 현장]

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "자기도 모르게 막 열 받았다, 조금 보이더라고요."
실점하는 과정이 나빴다. 2회까지 무실점으로 KIA 타선을 잘 틀어막다가 3회 선두타자 이창진에게 투수 앞 땅볼을 잘 유도했는데, 포구 실책을 저지르는 바람에 출루를 허용했다.
최승용은 실책 이후 급격히 흔들렸다. 김태군에게 볼넷을 내주고, 무사 1, 2루에서 정현창에게 우중월 3점포를 얻어맞아 순식간에 0-3이 됐다. 정현창은 이제 프로 2년차, 1군 홈런이 단 하나도 없었던 타자다. 그런데 볼카운트 2S에서 직구가 한가운데로 들어가니 홈런으로 연결됐다.
김 감독은 "3회는 문제점 딱 꼬집으면, 일단 본인 앞에 온 타구를 처리 못한 것. 그런 실책은 할 수 있다. 누구나 실책은 하니까. 그러면 그전까지 1~2회 동안 좋았으면, 상대 타자를 얕보는 게 아니라 하위 타선이면 결과를 봐야 하는데 (공이) 몰렸다. 그게 시작인 것 같다. 번트 실패 이후 2스트라이크에 노볼인데, 한가운데 직구를 던졌다"고 설명했다.
김 감독은 이어 "거기까지는 오케이. 그러면 좋았던 것을 찾아서 해야 하는데, 약간 본인이 그 선수한테 홈런을 맞으면서 마운드에서 뭔가 밸런스를 잃지 않았나 생각한다"고 덧붙였다.
결국 마인드 컨트롤의 문제다.
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투수 출신인 김 감독은 마운드에서 감정 조절이 서투른 선수 중 하나였다. 본인이 안 좋은 점을 경험했기에 최승용은 더 빨리 깨우쳤으면 하는 바람이다.
김 감독은 "나는 더 다혈질이었다. 그런데 결과적으로는 팀원들이나 나한테 너무 안 좋았다. 그런 모습들을 약간 전투적인 기질을 갖고 마운드에서 투지 있게 하는 것을 좋게 보면 투지인데, 나쁘게 보면 혼자 난리라고 생각할 수 있다. 반복이 되면 그렇게 보는 게 맞지 않나. 한두 번이어야 투지라고 생각하지, 맞을 때마다 그러면 문제다, 그럴 땐 냉정해야 한다"고 했다.
두산은 현재 크리스 플렉센, 잭로그, 곽빈까지만 선발 로테이션을 확정했다. 남은 4, 5선발 두 자리는 여전히 오리무중이다. 최승용과 이영하, 최민석 등 경쟁 후보들이 시범경기에서 아직 감독에게 확신을 주지 못하고 있다.
김 감독은 "4, 5선발 자리에서 선발 역할을 해 줄 수 있는 선수가 고민"이라며 밝혔다.
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잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com