단돈 1억 투자로 데려온 '만년 2군' 투수가 7억, 5억 신인 후배들 밀어낸다고?

기사입력 2026-03-23 00:07


단돈 1억 투자로 데려온 '만년 2군' 투수가 7억, 5억 신인 후배들 …
사진제공=키움 히어로즈

[스포츠조선 김용 기자] 1억원 투자로 '초대박' 시나리오 완성하나.

'배동현이 누구야'라는 말이 나올 법한 완벽한 투구였다. 이렇게 키움 히어로즈의 5선발 경쟁이 안갯속으로 빠지게 되는 것일까.

배동현은 22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 시범경기에 선발로 등판, 4이닝 동안 피안타 없이 삼진 7개를 잡으며 무실점 피칭을 했다. 투구수도 66개로 적당했고, 직구 최고구속도 148km를 찍었다. 볼넷 1개 '옥에 티'만 아니었다면 정말 100% 완벽이라는 수식어를 갖다 붙여도 될 정도의 압도적 피칭이었다.

사실 깜짝 호투는 아니다. 첫 번째 시범경기였던 13일 두산 베어스전 2⅔이닝 5실점 기록이 있어서 반전이라고 생각할 수 있겠지만, 그 경기도 엄청 나쁜 건 아니었다. 시범경기지만 모처럼 만에 1군 경기라 긴장이 될 상황이었는데 첫 이닝인 4회 과감한 타자 몸쪽 승부를 벌이며 삼자범퇴 처리했다. 볼끝이 좋아 구속이 140km 중후반이어도 타자들은 150km처럼 느낄 수 있는 스타일. 5회에도 바가지 안타 불운에 1실점했지만, 안정감 있는 투구를 했다. 다만 6회 흔들리며 대량 실점을 했는데, SSG전에서 그 실수를 완벽하게 만회했다. "볼넷을 안주고, 수직 무브먼트가 좋은 스타일"이라고 자신있게 자신을 소개했는데, 그 말이 딱 들어맞는 피칭이었다.

정말 야구를 좋아하는 팬이 아니라면 생소하게 들릴 수 있는 이름이다. 키움이 지난해 2차드래프트에서 3라운드에 지명을 했다. 보상금 1억원을 한화 이글스에 지불하고 데려왔다.


단돈 1억 투자로 데려온 '만년 2군' 투수가 7억, 5억 신인 후배들 …
사진제공=키움 히어로즈
2021년 한화 지명을 받을 때부터 좋은 공을 가졌다는 평가를 받았고, 데뷔 초기에는 1군 기회도 얻었지만 상무 군 복무를 마친 후 돌아오자 아예 자리가 없었다. 한화의 투수 뎁스가 너무 두터워졌다. 한 번도 1군 무대를 밟지 못하고 2군만 폭격하고 있다가, 2차드래프트를 통해 탈출(?)에 성공했다.

키움은 외국인 투수 알칸타라와 와일스, 그리고 하영민까지만 선발 확정이라고 볼 수 있다. 아시아쿼터 유토도 유력하다. 구위는 합격인데, 팀 사정상 불펜으로 갈 수 있지만 실력적으로는 다른 후보들에 비해 앞선다.

남은 한 자리, 당초 설종진 감독은 2년차 특급 좌완 정현우에게 기회를 주려 했다. 지난해 신인드래프트 전체 1순위로 계약금 5억원을 받고 입단한 유망주. 나름의 선발진 안정감이 있어 올해 7억원 계약금을 주고 똑같이 전체 1순위로 뽑은 박준현도 자리가 없었다. 하지만 그 틈을 배동현이 파고들고 있다. 정현우가 시범경기 2경기 연속 4실점 부진한 내용을 보였기에, 배동현이 이렇게 좋으면 설 감독도 무작정 정현우를 밀어줄 수 없다.


4년간 1군 문턱도 넘지 못해 "1군 마운드에 서면 너무 설렐 것 같다"고 했던 배동현이, 1군을 넘어 개막 선발 로테이션 진입이라는 대박을 터뜨릴 수 있을까.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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