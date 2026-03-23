8강 탈락해도 22억원! 오타니 '만루포' 유니폼 가격, 3년전보다 12배 올랐다

기사입력 2026-03-23 15:31


8강 탈락해도 22억원! 오타니 '만루포' 유니폼 가격, 3년전보다 12…
6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본과 대만의 경기. 2회초 1사 만루 오타니가 만루홈런을 치고 동료들과 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.06/

8강 탈락해도 22억원! 오타니 '만루포' 유니폼 가격, 3년전보다 12…
6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본과 대만의 경기. 2회초 1사 만루 오타니가 만루홈런을 치고 동료들과 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.06/

[스포츠조선 김영록 기자] '세계 최고의 스타' 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 미친 상품성은 매일매일이 최저가다. 사무라이재편(일본 야구대표팀)의 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 탈락으론 오타니의 폭풍 상승을 막을 수 없다.

23일(이하 한국시각) 오타니의 일본 대표팀 유니폼에 무려 150만 10달러(약 22억 7100만원)의 가격표가 매겨졌다. 일본 돈으로는 약 2억 4000만엔이다.

미국프로야구(MLB) 공식 경매사이트에서 진행된 이번 오타니의 유니폼 경매는 지난 16일(한국 시각) 시작됐다. 300여명의 수집가가 도전했고, 1주일만에 낙찰됐다.

이 유니폼은 WBC 대만전에서 입었던 것. 당시 오타니는 만루홈런 포함 4타수 3안타(2루타-홈런-안타)를 몰아쳤고, 오타니를 중심으로 대만을 폭격한 일본은 13대0 7회 콜드게임승을 거뒀다.


8강 탈락해도 22억원! 오타니 '만루포' 유니폼 가격, 3년전보다 12…
6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본과 대만의 경기. 2회초 1사 만루 오타니가 만루홈런을 치고 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.06/
3년전 WBC 때도 오타니의 유니폼이 경매에 나온 바 있다. 오타니가 조별리그 호주전에서 입었던 일본 대표팀 유니폼은 12만 6110달러(약 1억 9010만원)에 팔려나갔다. 3년 사이 유니폼 가격이 12배쯤 오른 셈이다.

오타니는 앞서 2024년에는 메이저리그 역사상 처음으로 50(홈런)-50(도루)를 달성했다. 당시 50호 홈런볼은 439만달러(약 66억 5800만원)에 팔린 바 있다. 이도류(투타 병행)을 하지 않고 타격에 전념하면서도 시즌 MVP를 거머쥐는 임팩트도 과시했다.

오타니는 소속팀 다저스의 권고를 거부하고 WBC에 출전했지만, 데이브 로버츠 감독의 부탁을 받아들여 '이도류(투타 병행)'는 하지 않고 타격에 집중했다. 그 자신도 "이제 나이가 있어 팔꿈치 한번 더 다치면 이도류는 끝"이라고 말할 정도다.

하지만 정규시즌에는 이도류가 계속된다. '야구 괴물' 오타니의 존재감은 하루하루 커져만 간다.


8강 탈락해도 22억원! 오타니 '만루포' 유니폼 가격, 3년전보다 12…
6일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본과 대만의 경기. 오타니가 관중석에 인사를 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.06/

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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