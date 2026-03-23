[속보]충격! 하루에 둘이 골절이라니… 박진우 쇄골골절→시즌아웃, 이성규 안면골절, 끊이지 않는 부상 악몽,

최종수정 2026-03-23 16:11

[속보]충격! 하루에 둘이 골절이라니… 박진우 쇄골골절→시즌아웃, 이성규…
22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 9회초 삼성 포수 박진우가 LG 강민균의 파울타구를 맞은 뒤 고통스러워하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.22/

[속보]충격! 하루에 둘이 골절이라니… 박진우 쇄골골절→시즌아웃, 이성규…
22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 5회말 1사 2루 삼성 최형우 타석때 2루주자 이성규가 LG 배재준의 견제구에 얼굴을 맞아 고통스러워하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.22/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]부상 악몽, 끊이지 않는다.

시즌 개막을 코앞에 둔 삼성 라이온즈에 또 다시 악몽 같은 일이 벌어졌다. 백업 포수로 기대를 모았던 박진우가 심각한 쇄골 골절로 사실상 시즌 아웃 판정을 받았다.

외야수 이성규 역시 코 주위 안면 쪽 골절로 보름 이상 결장이 불가피 해졌다.

박진우는 22일 대구 LG전에서 파울 타구에 오른쪽 쇄골을 강타당했다. 이성규는 2루 귀루 중 강한 견제구에 얼굴을 맞고 교체됐다. 두 선수 모두 병원으로 후송됐지만 휴일이라 전문의 소견을 받지 못해 하루를 기다려 정밀 검징을 받았다. 결과는 충격적이었다. 하루, 1경기 두명의 골절상. 드문 일이다.


[속보]충격! 하루에 둘이 골절이라니… 박진우 쇄골골절→시즌아웃, 이성규…
22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 9회초 삼성 포수 박진우가 LG 강민균의 파울타구를 맞은 뒤 교체되고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.22/

[속보]충격! 하루에 둘이 골절이라니… 박진우 쇄골골절→시즌아웃, 이성규…
22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 5회말 1사 2루 삼성 최형우 타석때 2루주자 이성규가 LG 배재준의 견제구에 얼굴을 맞아 교체되고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.22/

[속보]충격! 하루에 둘이 골절이라니… 박진우 쇄골골절→시즌아웃, 이성규…
22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 5회말 1사 2루 삼성 최형우 타석때 2루주자 이성규가 LG 배재준의 견제구에 얼굴을 맞아 고통스러워하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.22/
삼성 박진만 감독은 23일 대구 KIA 타이거즈와의 시범경기를 앞두고 "박진우 선수가 쇄골 쪽에 골절상을 입었는데, 부러진 상태가 좋지 않아 수술이 불가피하다"며 "복귀까지 약 6개월 정도 소요될 것이라는 소견이 나왔다. 오늘 바로 수술대에 오른다"고 밝혔다.

박진우는 박 감독이 이번 캠프부터 수비력과 잠재력을 높게 평가하며 공을 들였던 포수 자원이다. 박 감독은 "작년에도 1군 등록 당일 손가락 부상을 당해 아쉬움이 컸는데, 올해도 초반 기대를 많이 했던 터라 감독으로서 참 안타깝다"며 "현 시점에서는 올 시즌 복귀가 쉽지 않을 것 같다"고 안타까움을 전했다.

다행히 이성규의 부상은 박진우에 비하면 경미한 편.

이성규는 주루 도중 코 주위 안면 뼈가 경미하게 골절되는 부상을 했다. 박 감독은 "부러진 뼈를 안에서 맞추는 수술적 처치가 필요하다. 뼈를 맞춘 뒤 일주일 정도 안정이 필요한 상황"이라며 "생각보다는 크게 염려할 정도는 아니어서 다행이다. 4월 초쯤에는 정상적인 훈련 시작이 가능할 것 같다"고 덧붙였다.
[속보]충격! 하루에 둘이 골절이라니… 박진우 쇄골골절→시즌아웃, 이성규…
22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 삼성 박진만 감독이 취재진과 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.22/
백업 자원의 연이은 부상 이탈로 삼성은 개막을 앞두고 바짝 긴장하는 분위기.


박진만 감독은 "시즌 들어가기 전에 제가 이제 조심해야 하는 게 부상인데 한 게임에 두 명이 또 부상을 당해서, 캠프에서부터 액땜을 많이 하고 있다"고 한숨을 지으며 "시즌 들어가면 선수들이 부상 없이 잘 했으면 하는 바람"이라고 말했다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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