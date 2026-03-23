'전체1픽' 박준현 4실점 난타 → 7회에만 16점 났다! 빅이닝 주고받은 잠실 불꽃놀이…'안치홍 4타점' 꼴찌 키움, '챔피언' LG 잡았다 [잠실리뷰]

키움은 23일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 시범경기에서 2안타 4타점의 안치홍을 비롯해 장단 14안타를 몰아친 타선의 힘을 앞세워 13대10, 힘겨운 승리를 따냈다. 시범경기임에도 3시간 11분에 걸친 혈투였다. 키움은 LG 선발 라클란 웰스에게 선취점을 뽑아내며 기선을 제압했고, 2점을 추가하며 승부를 뒤집는 한편 5회 이전에 끌어내렸다. 7회에는 LG 필승조 김진성을 비롯해 박시원 박명근을 잇따라 난타하며 무려 8득점, 시원하게 경기를 마무리하는듯 했다.
하지만 LG 역시 8회말 등판한 '전체 1픽' 신인 박준현을 시작으로 오석주 박윤성으로 이어진 키움 불펜진을 난타하며 한꺼번에 8득점을 추가, 다시 1점차로 좁혀 승부의 향방을 오리무중에 빠뜨렸다. 특히 오석주를 상대로 신예 송찬의 만루포-강민균 백투백 솔로포를 쏘아올린 화력이 돋보였다.
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경기전 만난 설종진 키움 감독은 깜짝 호투를 펼친 배동현에 대해 "원래 4선발 김윤하, 5선발 정현우 예정이었는데 배동현 때문에 고민이 생겼다"며 웃었다. 아시아쿼터 유토는 아직 선발과 불펜 양쪽 모두 고민 중인데, 배동현 덕분에 필승조 가능성이 더 높아진 상황. 베테랑 내야수들의 포지션 정리는 "안치홍은 1루와 지명타자, 최주환과 부상중인 서건창은 3루 겸임"이라고 덧붙였다.
염경엽 LG 감독은 전날 대구 삼성 라이온즈전 9회 난조로 무너진 '왕년의 홀드왕' 정우영에 대해 "내가 너무 마음이 급했다. 욕심이 과했다"며 향후 한달 정도는 바꾼 투구폼에 맞춰 철저하게 훈련에만 집중시키겠다고 밝혔다. 손주영의 부상 공백은 당분간 아시아쿼터 웰스가 메우고, 손주영이 돌아올 4월 중순 이후에는 웰스를 함덕주-김윤식과 함께 좌완 불펜으로 활용한다고 설명했다.
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키움은 이날 이주형(중견수) 안치홍(지명타자) 브룩스(1루) 최주환(3루) 박찬혁(우익수) 어준서(유격수) 임지열(좌익수) 김건희(포수) 박한결(2루) 라인업으로 임했다. 선발은 토종 에이스 하영민.