"씩씩하네" 베테랑 경험 더해진 젊은팀! 190분 혈투 → 승리에 흐뭇한 '초보' 사령탑 [잠실승장]

|
[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 설종진 키움 감독이 힘겨운 승리에 미소를 가득 띄웠다.
선발 하영민이 5이닝 2실점으로 역투했고, 불펜에선 신예 박준건이 깔끔하게 1이닝 무실점을 기록했다. 마무리 조영건도 LG의 뒷심에 고전했지만 세이브를 추가했다.
1973년생인 설종진 감독은 2001년 은퇴 후 프런트를 시작으로 운영팀장, 코치, 2군 감독, 1군 감독대행을 거쳐 올해 처음 정식 감독이 된 '뼛속부터 히어로즈인'이다. 지난해 시즌 도중 1군 감독대행으로 첫 지휘봉을 잡은 초보 감독이다.
|
이어 "두 번째 투수로 올라 온 박준건은 시범경기 첫 등판임에도 위축되지 않고 자신의 공을 씩씩하게 던지는 모습이 인상적이었다. 오늘 피칭이 앞으로 선수 생활에 큰 동기부여 가 되길 기대한다"고 덧붙였다.
특히 이날 14안타 13득점을 따내며 활화산처럼 뜨겁게 타오른 타선을 향해 "전반적으로 타격감이 올라온 모습이다. 오늘 경기에서 타선 전체가 고르게 활약하며 기회마다 득점으로 잘 연결시켰다"고 강조했다.
잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com