한화 거포 포수 또 있다…최재훈 7타점→류현진&왕옌청이 끝냈다! 한화, NC에 11-4 승리 [대전 리뷰]
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|20일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기, 3회말 2사 2루 한화 최재훈이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.20/
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 최재훈의 2홈런 7타점 활약을 앞세워 승리를 잡았다.
한화는 23일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC 다이노스와의 시범경기에서 11대4로 승리했다. 한화는 시범경기 2연패에서 탈출하며 5승6패가 됐다. NC는 3연패. 시범경기 전적은 4승1무6패가 됐다.
이날 한화는 오재원(중견수)-손아섭(우익수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순이 선발 출전했다.
NC는 김주원(유격수)-신재인(1루수)-데이비슨(지명타자)-박건우(우익수)-김휘집(3루수)-서호철(2루수)-천재환(좌익수)-안중열(포수)-최정원(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.
한화 최재훈이 '힘'을 제대로 보여줬다. 0-0으로 맞선 2회말 한화는 노시환의 2루타 이후 채은성이 볼넷을 얻어냈다. 2사 1,2루에서 최재훈이 NC 선발 투수 김태경의 커브를 공략해 좌측 담장을 넘겼다.
3회초 NC가 두 점을 따라갔다. 안중열의 2루타와 최정원의 안타, 김주원 타석에서 실책이 나오면서 한 점을 따라갔다. 계속된 1,3루 찬스에서 신재인이 병살타를 쳤지만, 그사이 최정원이 홈으로 들어왔다.
한화는 한 방에 다시 달아나는 점수를 냈다. 주인공은 최재훈이었다. 노시환이 안타를 쳤고, 강백호가 뜬공으로 돌아선 가운데 채은성이 상대 실책으로 출루했다. 이후 하주석이 몸 맞는 공을 출루했고, 최재훈이 다시 한 번 김태경의 공을 홈런으로 연결했다. 점수는 8-2까지 벌어졌다.
4회초 NC는 김휘집이 몸 맞는 공으로 나간 뒤 서호철의 안타와 천재환의 진루타, 안중열의 희생플라이로 한 점을 만회했다.
양 팀 모두 5~7회를 침묵한 가운데 8회초 NC가 한 점을 추가했다. 8회초 선두타자로 나온 박건우가 왕옌청의 스위퍼를 받아쳐 홈런을 쳤다.
한화는 8회말 2사 후 이도윤의 안타와 장규현의 볼넷, 김태연의 2타점 적시타와 황영묵의 1타점 안타로 11-4로 승부에 쐐기를 박았다.
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|31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 류현진이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/
한화는 류현진이 4이닝을 소화했고, 왕옌청이 남은 5이닝을 던져 경기를 끝냈다. 류현진은 3실점(1자책) 왕옌청은 1실점을 했다.
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|12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 시범경기. 한화 왕옌청이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.12/
NC는 김태경이 2⅓이닝 8실점(7자책)을 기록한 뒤 손주환(1이닝 무실점)-이준혁(1⅔이닝 무실점)-임정호(⅔이닝 무실점)-임지민(⅓이닝 무실점)-정구범(1이닝 무실점)-김재열(1이닝 3실점)이 차례로 등판했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
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