"좋기도 하고, 안 좋기도 하다" 가을드라마 소환한 양현종 상대 연타석 아치, 정작 김영웅 반응은 애매모호, 왜?[인터뷰]

기사입력 2026-03-23 22:38


"좋기도 하고, 안 좋기도 하다" 가을드라마 소환한 양현종 상대 연타석 …
23일 KIA전 연타석 홈런 후 인터뷰. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 김영웅이 개막을 앞두고 홈런 페이스를 가파르게 끌어올렸다.

레전드 베테랑 양현종으로부터 결승점이 된 연타석 홈런을 뽑아내며 팀의 7대1 대승에 앞장섰다. 시범경기 2, 3호 홈런.

김영웅은 23일 대구 라이온즈파크에서 열린 2026 프로야구 시범경기 KIA와의 첫 야간경기에 6번 3루수로 선발 출전, 첫 두타석에서 이달아 홈런을 날렸다.

첫 홈런은 0-0이던 2회말에 나왔다. 첫 타석에서 우월 선제 솔로홈런을 뽑아냈다.

1사 후 KIA 선발 양현종의 3구째 113㎞ 높은 커브를 그대로 당겼다. 큰 포물선을 그린 타구를 우익수 나성범이 일찌감치 바라보기만 했던 비거리 115m의 홈런포.


"좋기도 하고, 안 좋기도 하다" 가을드라마 소환한 양현종 상대 연타석 …
23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 4회말 무사 1루 삼성 김영웅이 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.23/
끝이 아니었다.

1-0으로 앞선 4회말 무사 1루에서 맞은 두번째 타석에서 양현종의 초구 136㎞ 가운데 몰린 낮은 공을 힘차게 퍼올렸다. 큼직하게 날아간 공이 외야석 상단을 맞고 이승엽 걸개그림 앞으로 굴러갔다.

김영웅의 연타석 홈런 덕분에 삼성은 4회말까지 3-0 리드를 잡았다.


김영웅은 이번 시범경기에서 썩 좋지 않았다.

이날 경기 전까지 10경기에서 29타수3안타 0.103의 타율에 머물러 있었다.

하지만 지난 20일 창원 NC전에서 마수걸이 홈런포 포함, 처음으로 멀티히트를 기록하더니 이날 3경기 만에 멀티 홈런을 기록하며 타격감을 한껏 끌어올렸다.

지난해 삼성의 가을을 뜨겁게 달군 '가을영웅'. 그 당시 짜릿함을 다시 팬들에게 선사한 장쾌한 홈런 두방이었다.
"좋기도 하고, 안 좋기도 하다" 가을드라마 소환한 양현종 상대 연타석 …
23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 2회말 삼성 김영웅이 선제 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.23/
개막에 맞춰 서서히 홈런 본능을 깨우고 있는 김영웅. 정작 본인은 조심스럽기만 하다.

김영웅은 경기 직후 인터뷰에서 "오늘은 진짜 (홈런이) 나왔으면 좋겠다라는 생각을 하고 있긴 했는데 2개가 나올 줄은 몰랐다"며 기뻐했다. 하지만 이내 "(홈런이) 나와서 조금 불안한 것도 있다. 개막하고 시즌 때 나와줘야 하는데 불안한 마음이 있지만, 좀 자신감이 더 생긴 것 같긴 하다. 좋고, 안 좋고 두 개가 다 있는 것 같다"며 웃었다.

개막을 앞둔 타자들의 마음. 이렇게나 복잡하다. 그래도 좋은 손맛을 보고 들어가는 편이 훨씬 낫다. 28일 대구에서 열리는 롯데와의 정규시즌 개막전은 불과 5일 남았다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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