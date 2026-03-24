손주영 드디어 던진다. 키움전 선발등판. 문보경은 끝내 안나오네[잠실 현장]
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|16일 수원KT위즈파크에서 열린 LG와 KT의 시범경기. LG 손주영이 박명근과 인사를 나누고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.16/
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|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 1회말 2사 1,2루 위기를 무실점으로 막아낸 손주영이 더그아웃으로 향하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
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|22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 5회초 LG 이주헌이 좌월 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.22/
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 마지막 시범경기에서도 베스트 라인업을 내지 못했다.
LG는 24일 잠실에서 열리는 키움 히어로즈와의 시범경기 최종전에 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(1루수)-박동원(지명타자)-문성주(좌익수)-오지환(유격수)-구본혁(2루수)-천성호(3루수)-이주헌(포수)로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 손주영이다.
손주영은 지난 9일 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 호주와의 C조 최종전서 선발등판했다가 1이닝만에 팔꿈치 통증으로 자진 강판했었다,
다행히 정밀 검진 결과 큰 부상이 아니었지만 열흘 정도는 쉬어야 한다는 진단에 곧바로 투구할 수가 없어 마이애미에 갈 수는 없었다.
다시 투구를 시작한 손주영은 이날 선발 등판으로 정규시즌을 준비한다.
WBC에서 수비 도중 허리를 다친 문보경은 이번 시범경기엔 아예 출전하지 못했다.
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|14일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데 자이언츠와 LG 트윈스의 시범경기. LG 구본혁이 타격을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.14/
신민재는 돌아온 뒤 19일 인천 SSG전부터 21일 대구 삼성전까지 출전했지만 이후 휴식을 취하고 있다.
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|20일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 시범경기. LG 신민재가 수비를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.20/
문보경 대신 3루수로 천성호가 출전했고, 4번 타자 자리엔 박동원이 들어갔다.
내야 어디든 구멍이 나면 들어가는 '백업 주전' 구본혁이 2루수로 선발 출전한다.
LG는 이번 시범경기 11경기에서 5승1무5패로 4위에 올라있다. 팀타율 3할3리로 전체 2위, 팀 득점 81점으로 전체 1위로 좋은 타격을 보여주고 있지만 78실점의 최다 실점으로 평균자책점 6.63의 꼴찌를 기록하는 마운드에 대한 걱정을 안고 시즌을 시작해야하는 상황이다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
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