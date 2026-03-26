대충격! 사사키, 볼질하고 감독에 '반기' 대참사! → "정신상태가 문제야" vs "응 아니야 기술 문제야"

기사입력 2026-03-26 15:05


대충격! 사사키, 볼질하고 감독에 '반기' 대참사! → "정신상태가 문제…
Mar 23, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers manager Dave Roberts (left) taking pitcher Roki Sasaki (middle) out from the game during the first inning against the Los Angeles Angels at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

대충격! 사사키, 볼질하고 감독에 '반기' 대참사! → "정신상태가 문제…
Los Angeles Dodgers starting pitcher Roki Sasaki (11) is greeted by designated hitter Shohei Ohtani, right, after being taken off the mound during the first inning of a spring training baseball game against the Los Angeles Angels, Monday, March 23, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ryan Sun)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 데이브 로버츠 감독과 투수 사사키 로키가 시범경기 부진을 두고 의견이 엇갈렸다. 로버츠 감독은 정신력 문제라고 진단했지만 사사키는 기술적인 문제라고 반박했다.

사사키는 2026 메이저리그 시범경기를 평균자책점 무려 15.58로 마감했다. 당장 개막 로테이션에 합류해야 하는데 불안감이 가득하다.

사사키는 스프링 트레이닝 4경기 모두 선발로 등판했다. 8⅔이닝 12피안타 15실점을 기록했다. 안타도 많이 맞았지만 볼넷도 15개나 허용했다. 사사키는 마지막 등판에서도 5이닝 동안 안타는 하나도 맞지 않았는데 볼넷을 6개나 남발했다. 피안타 없이 5실점을 기록했다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '사사키가 다저스 선발 로테이션에 큰 걸림돌이 되고 있다. 다저스는 블레이크 스넬과 가빈 스톤이 부상으로 빠지면서 사사키가 공백을 메워야 한다. 그러나 사사키가 긴 이닝을 소화하지 못한다면 불펜 부담이 커진다. 불펜은 시즌 첫 주부터 많은 이닝을 소화할 여유가 없다'고 우려했다.

사사키는 주무기 패스트볼과 스플리터 외에 새로운 구종을 추가하려고 노력했다. 컷 패스트볼과 슬라이더를 연습했다.

로버츠 감독은 사사키가 기술에 신경을 쓸 때가 아니라고 꼬집었다.

로버츠는 "나는 정신력을 중요하게 생각한다. 사사키가 투구 동작과 순서에 집중한다면 잘 해낼 수 있을 것이다. 사사키는 더 나은 모습을 보여줘야 한다. 본인도 알고 우리도 안다. 이제 실전에서 어떤 모습을 보여줄지 지켜볼 차례"라고 말했다.


대충격! 사사키, 볼질하고 감독에 '반기' 대참사! → "정신상태가 문제…
Mar 23, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Roki Sasaki (11) pitches during the first inning against the Los Angeles Angels at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

대충격! 사사키, 볼질하고 감독에 '반기' 대참사! → "정신상태가 문제…
Los Angeles Dodgers starting pitcher Roki Sasaki, left, walks with catcher Will Smith, right, and interpreter Will Ireton, center, before a spring training baseball game against the Los Angeles Angels, Monday, March 23, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Ryan Sun)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
사사키의 생각은 달랐다.


사사키는 "정신적인 전환보다 기술적인 부분이 더 중요하다. 스프링 트레이닝과 정규시즌은 다르다. 스프링 트레이닝은 스프링 트레이닝일 뿐이다. 지금은 결과에 연연하지 않는다. 정규시즌에 집중하겠다"고 말했다.

로버츠 감독은 사사키를 응원했다.

로버츠는 "우리는 여전히 배우고 발전하고 적응하기 위해 노력한다. 나는 사사키를 믿는다. 그에게도 그렇게 말했다. 코칭스태프는 그를 계속 지원할 것이다. 그가 더 나아질 것이라고 기대한다"고 희망했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서인영, 이혼 2년만에 폭로 "결혼식 때부터 불화 조짐..마음이 빨리 식어"

2.

'48세' 김지연, 5개월 만에 16kg 감량 "75→59kg 성공..인생 뒤집혀"

3.

[공식]'아들 불륜 논란' 조갑경에…'라디오스타'도 결국 멈칫

4.

악뮤 수현, '위고비' 해명 후 살 더뺐다..확 달라진 얼굴선 "상상 초월"

5.

'431억 소송' 다니엘 측 "아이돌 가장 빛나는 시기…의도적 지연 멈춰달라" 호소

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 7번' 내팽개치고 떠나겠습니다...역사가 아닌 치욕 남겼다, 이젠 이적 준비 "바르셀로나행 원해"

2.

[오피셜]NC 공식 입장 "경찰 조사 존중하나, 소명할 부분 있어…도의적 책임 다하겠다"

3.

'유니폼 실착' 초대형 오피셜! '이강인 AT 마드리드 이적' 가속화→그리즈만 MLS 계약 영향…"상징적인 선수 대체 어려워"

4.

전 세계가 지켜본 개막전...거기서 이정후 4타수 무안타, SF 충격의 영봉패

5.

'배정대 룰, 어뢰배트, 제4의 외국인, 제자리VR, 셀프정정, 엔트리 확대' 2026 KBO 리그, 무엇이 달라지나

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 7번' 내팽개치고 떠나겠습니다...역사가 아닌 치욕 남겼다, 이젠 이적 준비 "바르셀로나행 원해"

2.

[오피셜]NC 공식 입장 "경찰 조사 존중하나, 소명할 부분 있어…도의적 책임 다하겠다"

3.

'유니폼 실착' 초대형 오피셜! '이강인 AT 마드리드 이적' 가속화→그리즈만 MLS 계약 영향…"상징적인 선수 대체 어려워"

4.

전 세계가 지켜본 개막전...거기서 이정후 4타수 무안타, SF 충격의 영봉패

5.

'배정대 룰, 어뢰배트, 제4의 외국인, 제자리VR, 셀프정정, 엔트리 확대' 2026 KBO 리그, 무엇이 달라지나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.