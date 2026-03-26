점점 산으로 가는 미디어데이, 모두가 불편한데 뭐하러 고집하나...대안도 충분히 있다 [미디어데이 현장]

기사입력 2026-03-27 07:07


점점 산으로 가는 미디어데이, 모두가 불편한데 뭐하러 고집하나...대안도…
26일 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 리그 미디어데이&팬페스트. 10개구단 감독들이 포즈를 취하고 있다. 왼쪽부터 키움 설종진, KIA 이범호, KT 이강철, 삼성 박진만, 한화 김경문, LG 염경엽, SSG 이숭용, NC 이호준, 롯데 김태형, 두산 김원형 감독이 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.26/

[잠실=스포츠조선 김용 기자] "이럴 거면 도대체 왜 행사를 하는 건가."

KBO리그 미디어데이가 열린 26일 서울 잠실 롯데호텔 월드. 구단 관계자, 취재진 모두에게서 터져나온 말이다. 한 시즌의 시작을 알리는, 모두가 기다리던 미디어데이 행사는 이제 없다. 모두가 불만이고, 불편한 가운데 형식적인 행사를 이어갈 필요가 있는지 논의가 필요한 상황이다.

이날 KBO리그 10개 구단 감독, 그리고 주장 포함 주축 선수 2명씩이 행사에 참가했다. 처음 등장해 사진 촬영을 하고, 감독들의 출사표와 개막전 선발 공개에 이어 선수들의 공약 발표 등으로 진행됐다.

매번 똑같다. 식상하다.

이전에는 미디어데이 전까지 개막전 선발 카드가 꽁꽁 감춰지는 경우가 많았다. 그래서 미디어데이가 기다려졌다. 어떤 투수끼리 붙을지 너무 궁금했기 때문. 하지만 최근은 일반팬들도 쉽게 정보를 얻을 수 있는 시대고, 현장도 개막전 선발을 숨길 수 있는 게 아니다. 이미 다 알려져있다. 개막전 선발 발표가 의미가 없다.


점점 산으로 가는 미디어데이, 모두가 불편한데 뭐하러 고집하나...대안도…
26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 삼성 박진만 감독과, 한화 김경문 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
그 전에는 감독, 선수들간 미묘한 신경전도 있었다. 그런 상황을 유도하는 질문들이 있었다. 원래 미디어데이에서는 기자들이 감독, 선수들에게 궁금한 걸 묻는다. 거기서 얘기가 꼬리에 꼬리를 무는 식이었다. 그 장면을 방송사가 찍어 송출하는 방식이었다.

하지만 언젠가부터 그 틀이 깨지기 시작했다. 방송에 신분이 노출되는 걸 부담스러워하는 기자들이 많았다. 그러니 질문 수도 줄어들고, 뻔히 하는 질문만 나왔다. 방송 부담을 떠나, 방송에서는 질문하는 이도, 답을 하는 이도 정제를 해야 한다. '날 것'을 기다리는 팬들의 니즈를 충족시킬 수 없는 환경이다. 굳이 형식적 질문, 대답을 나서서 할 이유가 없었다.

이제 미디어데이는 미데어데이가 아니다. 팬 페스티벌 정도로 표현하는 게 맞는 듯 하다. 수 년 전부터 선수들 우승 공약만이 화제가 됐다. 야구에 대한 진지한 질문이 오가는 게 아니라, 그런 부분에만 집중이 됐다. 이제는 아예 취재진 질문 기회조차 사라졌다. 이날 미디어데이에서는 방송사 진행으로만 코너가 구성됐다.


점점 산으로 가는 미디어데이, 모두가 불편한데 뭐하러 고집하나...대안도…
26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 각 팀 감독과 대표 선수들. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/

이런 조짐이 있자 KBO는 몇 년 전부터 본 행사 후 선수들 라운드 인터뷰 시간을 마련했다. 그런데 이것도 서로 힘들다. 특정 구단, 선수들에게만 취재진이 몰리면 몇몇 구단 관계자들과 선수들은 뻘쭘하게 자리만 지킨다. 호객 행위를 하는 듯한 장면까지 연출된다. 또 선수는 이 기자가 물어본 질문을, 다른 기자가 똑같이 물어보면 또 대답해야 한다. 스트레스다. 심지어 그 짧은 시간도 채우지 못하고 선수들도 먼저 일어난다. 실제 이날도 본 행사가 예정보다 훨씬 길어져, 그 시간에 맞춰 기차표를 끊은 일부 구단 선수들이 먼저 자리를 떴다.

선수들도 할 말 많다. 오래 전부터 지방 구단 선수들이 총대를 멨다. 개막 직전 서울을 오가며 컨디션이 망가지기 때문이다. 와서 보람된 일이라도 하면 모를까, 멍하니 앉아있다 질문 한두개 받고 끝나면 그렇게 허무할 수가 없다. 또 선수들 챙기느라 프런트들도 다 같이 고생이다.

무색무취, 누구도 웃지 못하는 이 행사가 과연 계속 이어져야 할까. 실제 야구계 여기저기서 '미디어데이를 굳이 해야할 필요가 있느냐'는 얘기가 일찍부터 나왔다. 당장 주최측인 KBO도 고민이다.


점점 산으로 가는 미디어데이, 모두가 불편한데 뭐하러 고집하나...대안도…
26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. 포즈를 취하고 있는 삼성 구자욱, 박진만 감독, 강민호. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.26/
대안이 없는 건 아니다. 차라리 각 구단별로 홈구장이나 연고지 장소에서 아예 출정식 겸 팬 페스티벌을 여는 것이다. 팬들이 평소 보기 힘든 팀 훈련 장면을 공개하고, 스킨십 시간을 갖는 것. 언론도 원하면 자유롭게 취재를 하면 되는 것이다. 오히려 팬들이 더 좋아할 듯. 우승 공약도 알아서 하면 된다.

KBO도 아이디어를 냈다. 5개 구장 개막전 하루 전, 구장별 미디어데이를 하자는 것이었다. 그 한 경기, 맞서는 두 팀에 대한 심도 있는 질문들이 오갈 수 있다. 선수단도 이동하지 않아도 돼 부담이 덜하다. 그런데 KBO 고위 관계자는 "왜 개막 하루 전부터 일을 해야하느냐며 난색을 표한 구단이 일부 있었다"고 말했다.


잠실=김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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