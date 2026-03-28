'무안타 헛방망이' 이정후 보고있나? 5타수 무안타 4K → 결승 투런포 대변신! 저지, WBC 부진 씻고 일어섰다
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|애런 저지. 연합뉴스
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|이정후. 연합뉴스
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|애런 저지. AFP연합뉴스
[스포츠조선 김영록 기자] 뉴욕 양키스 애런 저지가 새 시즌을 맞이하는 기지개를 켰다. 반면 샌프란시스코 자이언츠 이정후는 침묵을 지켰다.
양키스는 28일(한국시각) 미국 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 메이저리그 샌프란시스코전에서 3대0으로 승리했다.
0-0으로 맞선 6회초, 샌프란시스코 선발 로비 레이를 상대로 저지가 선제 투런포를 쏘아올렸다. 이어 지안카를로 스탠튼이 솔로포를 터뜨리며 3점을 뽑았고, 그 리드를 그대로 지키며 경기를 끝냈다.
저지는 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 무대에서의 부진에 이어 개막시리즈 2경기에서도 9타수 1안타의 부진에 시달렸지만, 그 안타 하나가 이날 승부를 결정짓는 투런포였다. 리그를 대표하는 슈퍼스타 거포다운 존재감을 보여준 셈.
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|애런 저지. 연합뉴스
반면 이정후는 이틀간 7타수 무안타의 부진을 보이며 새 시즌을 걱정케 했다. WBC 무대에선 나름 한국 야구대표팀의 오아시스 같은 역할을 했고, 시범경기에서 홈런 2방을 쏘아올리며 방망이를 예열했던 그다.
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|이정후. 연합뉴스
하지만 정작 정규시즌이 시작되자 맥을 추지 못하고 있다. 이정후는 올시즌 5번타자 우익수로 경기에 나서고 있다. 지난해 이정후는 리그 중견수 중 최악의 수비와 생산성을 보여줬고, 샌프란시스코 구단은 이에 따라 올시즌에는 해리슨 베이더를 영입, 주전 중견수로 활용중이다.
이정후의 강한 어깨는 우익수를 보는데도 큰 문제가 없지만, 타격이 문제다. 이정후는 지난 2년간 2할6푼 안팎의 타율에 그쳤다. 비록 지난해에는 홈런 8개를 쏘아올리며 OPS(출루율+장타율)를 0.734까지 끌어올렸지만, 포지션을 코너 외야수로 옮긴 이상 이것만으론 부족하다.
이정후 외에도 샌프란시스코 타선은 첫날 3안타, 이날 1안타로 극악의 빈공을 보이며 개막을 기다렸던 홈팬들을 크게 실망시켰다. 필요할 때 한방을 해주는 저지가 있는 팀과 그렇지 못한 팀의 차이였다.
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|이정후. AFP연합뉴스
양키스는 전날 선발 맥스 프리드(6⅓이닝 무실점)에 이어 이날도 캠 슐리틀러가 5⅓이닝 무실점으로 역투했고, 불펜이 깔끔하게 남은 경기를 마무리지었다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com
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