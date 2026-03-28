한화팬 대박! 입장권·굿즈 50% 할인에 철도 5% 할인까지 된다고?…'팬심 저격' 한화이글스 삼성카드 출시
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|사진제공=한화 이글스
[스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 삼성카드와 제휴해 야구장에서 각종 혜택을 제공하는 '한화이글스 삼성카드'를 출시했다.
'한화이글스 삼성카드'는 홈 경기 입장권 및 굿즈샵 50％ 할인, 대전 한화생명 볼파크 내 식음매장 할인 10％를 각각 월 최대 2만원까지 제공한다.
또한 철도 요금 5％, 성심당 10％, 디지털콘텐츠 50%, 커피전문점·편의점 10%, 배달앱·온라인쇼핑몰 5% 등 야구팬들이 자주 이용하는 영역의 다양한 할인 혜택도 있다.
디자인을 통한 카드 소장 가치도 높였다. 한화이글스의 로고와 수리, 위니, 후디 등 마스코트를 활용한 '나만의 카드 꾸미기' 서비스가 제공된다.
한편, 연회비는 국내전용 및 해외겸용(마스터카드) 모두 2만원이다. 전월 실적, 할인 한도 등 자세한 내용은 삼성카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
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