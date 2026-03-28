이숭용 감독 "3번째 개막전, 조금 더 편안...4월까지 타격이 터져주길" [인천 현장]

드디어 개막이다. SSG 랜더스 이숭용 감독이 감독으로 3번째 개막전을 치르는 소회를 밝혔다.
SSG는 28일 인천 SSG랜더스필드에서 KIA 타이거즈와 개막전을 치른다. 이 감독은 지난 시즌 SSG를 정규시즌 3위에 올려놓은 후 시즌 종료 전 재계약을 맺었다. 지난 두 시즌과 비교하면 비교적 홀가분하게 맞이하는 개막전이 될 듯.
이 감독은 "조금 더 편안한 부분은 있다. 그래도 아쉬운 건 정말 부상 없이 개막전을 맞이하려 했는데, 노력을 정말 많이 했는데 쉽지 않았다"고 말했다. SSG는 한유섬이 허리 통증으로 개막 2연전을 건너 뛴다.
SSG는 김재환을 영입하며 타선 무게감을 더했다. 이 감독은 "김재환이 두산 베어스 시절 약간 흔들렸던 타격 밸런스를 확실하게 잡았다. 여기에 고명준에 대한 기대가 크다. 준비를 정말 잘했다. 올해는 본인이 원하는 수치까지 가지 않을까 생각한다. 지난해 포스트시즌도 경험하고 연봉도 올랐다. 동기부여가 될 것이다. 야구를 대하는 자세가 더 진지해진 것 같다. 올시즌 업그레이드가 될 것"이라고 말했다.
타선도 중요하지만 관건은 마운드. 특히 WBC에 다녀온 노경은, 조병현이 초반 어떤 모습을 보여주는지가 SSG의 시즌 초반 판도를 가를 열쇠다. 이 감독은 "둘 다 데미지는 없다고 하는데 시즌 들어가면 달라질 수 있다. 신경을 정말 많이 쓰고 있다"고 하면서 "개인적으로 4월 한 달은 타격이 좀 해주지 않을까 생각한다. 그 컨셉트로 공을 들였다. 타격적으로 초반부터 살아날 것"이라고 강조했다.