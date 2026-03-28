김도영 3번-데일 선발 제외-오선우 우익수...이범호 감독은 왜 시즌 구상을 완전 틀었을까 [인천 현장]

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 김도영이 몸을 풀고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/
[인천=스포츠조선 김용 기자] KIA 이범호 감독은 왜 시즌 구상을 모두 틀었을까.
KIA 타이거즈가 2026 시즌 출항을 알렸다.
KIA는 28일 인천 SSG랜더스필드에서 SSG 랜더스와 시즌 개막전을 치른다.
관심을 모았던 건 KIA의 타순. 이 감독은 이날 김호령-카스트로-김도영-나성범-김선빈-오선우-윤도현-김태군-박민 순의 타순을 작성했다.
스프링 캠프, 시범경기에서 밝힌 구상과 달라진 게 많다.
22일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 KIA의 시범 경기. 3회 삼진을 당한 KIA 데일. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.22/
먼저 아시아쿼터 유격수 데일이 없다. 시범경기 타율 1할2푼9리로 부진했기 때문. 이 감독은 "현재 컨디션은 박민이 제일 좋다. 그리고 개막전 데일이 부담을 느낄 부분도 생각했다. 대타로 준비도 시키고, 상황을 보고 내일(29일)부터는 선발로 나갈 수도 있다"고 했다. 하지만 박민이 개막전 잘하면, 라인업은 유지된다. 어떻게 표현을 해도, 데일이 시범경기 잘했다면 주전이었을 것이다. 이 감독이 불안감을 느낀 것으로 풀이된다. 박민이 못했다면 모를까, 시범경기 페이스가 너무 좋았기에 그걸 포기하는 것도 아까웠을 것이다.
이로 인해 연쇄 이동이다. 김호령과 함께 테이블세터 후보이던 데일이 빠졌다. 카스트로가 2번으로 올라갈 수밖에 없는 상황이 됐다. 이 감독은 "오선우 등 다른 선수들을 2번으로 올려봤지만 마땅치 않았다"고 했다. 카스트로가 2번이 되며, 시범경기 구상했던 김도영 4번도 무산됐다. 김도영-나성범-김선빈의 클린업 트리오다.
13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. KIA 오선우가 수비를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/
또 하나 주목할 건 오선우의 우익수 이동이다. 이 감독은 지난 시즌 후 외야 수비에 부담을 느낀 오선우를 1루수로 정착시키기 위해 노력했다. 캠프 실전, 시범경기 1루수로만 나섰다. 문제는 윤도현이었다. 방망이 감이 너무 좋았다. 윤도현은 1루, 2루를 돌아가게 하며 활용할 예정이었는데 윤도현-오선우-김선빈 세 사람 포지션이 겹쳤다.
나성범을 지명타자로 활용할 계획 속에 남은 자리는 우익수밖에 없었다. 결국 오선우가 우익수로 간다. 시범경기 막판 외야 투입을 하며, 이 시나리오를 대비하는 모습도 포착됐었다. 이 감독은 "경기 중후반 수비가 필요하면 외야 대수비로 교체할 계획을 갖고 있다"고 설명했다.