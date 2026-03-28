옆에 떨어지는 플라이 못잡고... 중견수 플라이에 2루까지 뛰다 아웃. 2점 손해봤다. 새 외인타자 왜이래?[잠실 현장]

28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 3회말 1사 만루 KT 좌익수 힐리어드가 LG 박동원의 타구를 잡자 못하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 2회초 1사 1,3루 KT 류현인의 중견수 플라이때 1루주자 힐리어드가 1루로 귀루하지 못해 포스아웃되고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 2회초 1사 1,3루 KT 류현인의 중견수 플라이때 1루주자 힐리어드가 1루로 귀루하지 못해 포스아웃됐다. 박해민이 더블아웃을 잡아낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]첫 경기부터 감독의 머리를 아프게 한다.
KT 위즈의 새 외국인 타자 힐리어드가 좋은 타격에도 불구하고 수비와 주루에서 어이없는 플레이를 보였다.
힐리어드가 아쉬운 주루사를 당하더니 수비에선 충분히 잡을 수 있는 플라이를 낙구지점을 제대로 포착하지 못하는 실수를 저질렀다.
힐리어드는 28일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 개막전서 4번-좌익수로 선발출전했다. 1회초 첫 타석에서 LG의 요니 치리노스로부터 좌전안타를 때려내 찬스를 이어가 6번 이정훈의 안타 때 홈을 밟아 첫 득점을 했다.
2회초에도 1사 1루서 바뀐 투수 배재준으로부터 좌중간 안타를 때려내 1,3루의 찬스를 만들었다.
이어 5번 류현인의 라인드라이브성 타구가 나왔는데 힐리어드가 주루사를 당했다. 빠르게 날아간 타구가 중견수 박해민의 빠른 대시에 잡혔는데 힐리어드가 2루까지 달렸다가 귀루가 늦어 1루에서 포스아웃된 것.
3루주자 안현민이 태그업을 해 홈으로 뛰었는데 안현민보다 힐리어드가 먼저 아웃되는 바람에 득점 인정도 되지 않았다.
힐리어드가 박해민의 수비 실력을 모르고 2루로 뛰었다고 볼 수도 있지만 그것은 아니었다. 2S에서 4구째에 힐리어드가 변화구 타이밍으로 보고 2루로 먼저 도루를 하려 달렸는데 이때 류현인이 쳤던 것. 2루로 달리던 힐리어드가 2루에 거의 다다랐을 무렵에야 타구를 봤고 아웃되는 것으로 보고 다시 1루로 뛰었지만 이미 늦었다.
앞으로 달려오면서 박해민이 타구를 잡았고, 타구가 얕아서 1루까지의 거리가 짧아 박해민이 좋은 송구로 잡아냈다.
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 2회초 1사 1,3루 KT 류현인의 중견수 플라이때 1루주자 힐리어드가 1루로 귀루하지 못해 포스아웃됐다. 박해민이 더블아웃을 잡아낸 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 3회말 1사 만루 KT 좌익수 힐리어드가 LG 박동원의 타구를 잡자 못하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
28일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 개막전. 2회초 1사 1루 KT 힐리어드가 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.28/
3회말엔 어이없는 수비로 실점을 헌납했다.
1사 만루서 박동원의 큰 플라이타구를 제대로 잡지 못한 것. 박동원의 타구가 홈런성의 큰 타구였지만 펜스 앞에 떨어지는 플라이였다. 체공시간도 길어 힐리어드는 빨리 뒤로 달려 펜스앞까지 갔다. 그런데 공이 떨어질 때 갑자기 오른쪽으로 가며 다이빙 캐치까지 시도했다. 그러나 공은 그 옆에 떨어지고 말았다. 공식 기록은 안타였지만 힐리어드의 아쉬운 낙구지점 포착 실수가 실수가 만들어준 안타였다.
이로인해 3루주자가 홈을 밟아 6-1이 됐고 2사 1,2루가 돼야할 상황이 1사 만루가 계속됐고 문성주의 우익수 희생플라이로 1점을 더 내주게 됐다.
결국 힐리어드의 아쉬운 플레이 2개로 1점을 더 뽑지 못하고, 1점을 더 내줘 2점을 손해보게 됐다. 잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com