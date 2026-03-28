'두산 4실책 자멸' NC 개막전 완승! 구창모 완벽투→박건우 스리런[창원 리뷰]

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[창원=스포츠조선 나유리 기자]딱 홈런 한방이면 충분했다. NC 다이노스가 투타에서 조화를 이루며 개막전 승리를 따냈다.
NC 선발 라인업=김주원(유격수)-권희동(좌익수)-박민우(2루수)-데이비슨(지명타자)-박건우(우익수)-김휘집(3루수)-김형준(포수)-서호철(1루수)-최정원(중견수) 선발투수 구창모
NC가 1회말 선취 득점 찬스를 놓쳤다. 1번타자 김주원의 안타 이후 권희동의 내야 땅볼로 1사 2루. 박민우가 내야 플라이로 물러났지만, 맷 데이비슨의 볼넷으로 주자가 쌓였다. 2사 1,2루에서 박건우마저 파울플라이로 잡히며 무득점으로 이닝이 끝났다.
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무사 1,2루 찬스에서 데이비슨은 1루수 파울플라이로 아웃됐지만, 박건우의 스리런 홈런이 터졌다. 박건우는 플렉센의 151km 직구를 통타해 왼쪽 담장을 넘기는 115m짜리 3점 홈런으로 연결시켰다. NC가 3-0으로 앞서기 시작했다.
두산은 구창모 공략에 실패하며 좀처럼 기회를 잡지 못했다. 특히 외국인 타자 다즈 카메론은 4회초 2루타를 치고 우측 햄스트링 뒤쪽 통증으로 인해 교체되는 변수까지 발생했다.
NC도 4회말 2사 1,3루 찬스를 놓친 후 6회말 드디어 도망가는 점수가 나왔다.
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여기서 끝이 아니었다. 박민우의 유격수 앞 땅볼때 유격수 박찬호의 포구 실책이 나왔고, 주자가 모두 살았다. 2사 1,2루에서 데이비슨이 바뀐 투수 박치국을 상대해 우중간을 완벽하게 가르는 2타점 적시 2루타로 분위기를 완전히 가져왔다. 6회말 3점을 더 얻어낸 NC는 6-0으로 도망쳤다.
두산도 8회초 다시 분위기를 살렸다. 1아웃 이후 박지훈이 우익수 천재환의 포구 실책으로 출루한데 이어 2루까지 들어갔다. 1사 2루 찬스. 그러나 박찬호가 유격수 직선타로 잡혔고, 정수빈마저 1루 땅볼로 물러나며 허망하게 찬스가 사라졌다.
NC는 선발 투수 구창모가 5이닝 동안 2안타 3탈삼진 1볼넷 무실점으로 호투하며 개막전에서 시즌 첫승을 챙겼다. 뒤이어 등판한 배재환이 1이닝 무실점, 임지민이 1이닝 무실점으로 호투 릴레이를 펼쳤다. 8회 위기 상황은 김진호와 김영규가 합작했다.
마지막 9회초 두산이 이준혁을 흔들며 볼넷과 몸에 맞는 볼로 무사 1,2루 마지막 기회를 잡았다. 강승호가 내야 땅볼에 그치며 이어진 1사 1,3루. 끝내 적시타가 터지지 않으면서 두산은 무득점으로 경기를 마쳤다.
창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com