'충격 1등! 끝이 아니었다' 방망이는 뜨거웠고 마운드는 차가웠다. 시즌 1호 홈런, 외국인 에이스 선발승, 개막전 짜릿한 승리

최종수정 2026-03-29 00:15

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 1회 선제 투런홈런을 날린 롯데 윤동희. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 7회 투런홈런을 날린 롯데 레이예스. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 투구하고 있는 롯데 박정민. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/



[대구=스포츠조선 송정헌 기자] 롯데 자이언츠가 원정 개막전을 기분 좋게 승리했다.

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 2026시즌 개막전 경기. 롯데가 삼성의 막판 추격을 뿌리치고 개막전 6대 3으로 승리를 차지했다.

시범경기 8승 2무 2패. 1위. 팀 타율 1위, 팀 방어율 1위로 깜짝 1위를 차지했던 롯데의 성적이 거짓말이 아니었다.

롯데는 홈런 3방을 앞세워 삼성을 상대로 대구 원정 개막전을 승리하며 시범경기의 분위기를 이어갔다. 롯데는 새로운 외국인 에이스 엘빈 로드리게스가 5이닝 무실점 호투로 마운드를 책임졌다.

롯데의 방망이는 1회부터 선발 로드리게스의 어깨를 가볍게 했다. 1회초 1사 1루에서 윤동희가 삼성 선발 후라도를 상대로 선제 투런홈런을 날렸다. 후라도의 145km 빠른 볼을 잡아당겨 우측 담장을 넘겼다. 이 홈런은 올 시즌 첫 홈런으로 기록됐다.

롯데는 4회 추가점을 만들었다. 2-0으로 앞선 4회초 노진혁이 왼쪽 펜스를 직격하는 큼지막한 타구로 2루타를 만들었다. 한태양의 내야땅볼로 1사 3루에서 전민재가 1타점 희생플라이로 노진혁을 불러들였다. 롯데의 3-0 리드.


28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 1회 선제 투런홈런을 날린 롯데 윤동희. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 8회 솔로홈런을 날리고 유강남과 세리머니를 펼치고 있는 롯데 전준우. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 세이브 달성한 박정민에게 박수를 보내고 있는 동료들. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/


롯데 선발 로드리게스는 5회까지 삼성 강타선을 무실점으로 막아냈다. 롯데는 7회 1사 3루에서 1번타자로 선발 출전한 레이예스가 바뀐 투수 삼성 육선엽을 상대로 좌중월 투런홈런을 날렸다. 롯데는 8회 전준우의 솔로포까지 더하며 삼성에 6-0으로 앞서나가며 승리를 눈앞에 뒀다.

삼성은 8회말 롯데 바뀐 투수 쿄야마를 상대로 추격하는 1득점을 올렸다. 삼성은 9회말에서 롯데 마무리 김원중을 강판시키는 구자욱의 2타점 적시타가 터졌다. 롯데는 김원중을 내리고 긴급 마무리 투수로 박정민을 내세웠다. 박정민은 디아즈에게 2루타, 대타 전병우에게 볼넷을 허용하며 1사 만루를 내줬으나 후속타자 김영웅, 박세혁을 연속 삼진으로 처리하며 결국 불을 껐다.


28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 경기 종료 후 세이브 달성한 박정민이 동료들과 하이파이브를 나누고 있다. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 경기 종료 후 세이브 달성한 박정민이 동료들과 하이파이브를 나누고 있다. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 경기 종료 후 세이브 달성한 박정민이 동료들과 하이파이브를 나누고 있다. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/


대졸 루키 투수 박정민은 개막전 9회 마운드에 올라 무실점 세이브를 올리며 팀을 구했다.

롯데 타선은 홈런 3개 포함 장단 11안타로 시범경기 1위가 거짓말이 아니었음을 증명했다. 마운드에서도 선발 로드리게스에 이어 6회 정철원(1이닝 무실점), 7회 최준용(1이닝 무실점), 8회 쿄야마(1이닝 1실점), 박정민 9회 무실점으로 마운드를 지켜냈다.

시범경기 1등이 운이 좋았던 것이 아니었다. 롯데는 올 시즌을 기분 좋게 출발했다. 방망이는 뜨거웠고 마운드는 차가웠다.


28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 경기 종료 후 선수들과 하이파이브를 나누고 있는 김태형 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/

28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 롯데가 삼성에 6대 3으로 승리했다. 경기 종료 후 박정민과 하이파이브를 나누고 있는 김태형 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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