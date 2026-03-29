끝내기에 울었지만…'친정' 향한 맹타, 72억원→4억원 이적생, "크게 기대한다" 이유 있었다

기사입력 2026-03-29 08:44


끝내기에 울었지만…'친정' 향한 맹타, 72억원→4억원 이적생, "크게 …
19일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 키움 히어로즈의 시범경기. 키움 안치홍이 숨을 고르고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.19/

끝내기에 울었지만…'친정' 향한 맹타, 72억원→4억원 이적생, "크게 …
24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 시범경기. 4회초 2사 만루 키움 안치홍이 적시타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] '친정'과의 첫 만남. 안치홍(36·키움 히어로즈)이 자비없는 안타 행진을 펼쳤다.

안치홍은 28일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 개막전에 2번타자 겸 지명타자로 선발 출전해 3타수 2안타 3볼넷 2득점을 기록했다.

2009년 KIA 타이거즈에 데뷔한 안치홍은 롯데를 거쳐 2024년부터 한화 유니폼을 입고 뛰었다. 2023년 시즌을 마치고 FA 자격을 얻었던 그는 한화와 4+2년 총액 72억원에 계약했다.

한화와의 동행 첫 해는 순조로웠다.

첫 해 128경기에 출전해 타율 3할 13홈런을 기록하는 등 좋은 모습을 보여줬다. 그러나 지난해 시즌 초반부터 부상이 이어지는 등 출발이 좋지 않았고, 결국 1군과 2군을 오가며 66경기 타율 1할7푼2리 2홈런 성적으로 시즌을 마쳤다.

결국 지난해 11월 2차 드래프트를 통해 키움으로 이적했다. 한화는 35인 보호선수 명단에서 안치홍을 제외했다. 키움은 4억원의 보상금을 지급해야 하는 1라운드에서 안치홍의 이름을 불렀고, FA 기간 2년이 남은 가운데 전격 이적이 성사됐다.

안치홍은 그야말로 '절치부심'했다. 명예회복을 노렸고, 시범경기에서 맹타를 휘둘렀다. 10경기에서 타율 3할4푼1리 2홈런 OPS(장타율+출루율) 0.961을 기록하며 남다른 타격감을 자랑했다.


끝내기에 울었지만…'친정' 향한 맹타, 72억원→4억원 이적생, "크게 …
15일 마산야구장에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 시범경기. 키움 안치홍이 숨을 고르고 있다. 창원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.15/
설종진 키움 감독은 28일 경기를 앞두고 "시범경기에서도 상당히 좋은 모습을 보여줬다. 크게 기대하고 있다"고 말했다.


안치홍의 방망이는 '친정'을 만나 더욱 불을 뿜었다. 첫 타석부터 제대로 한 방을 날렸다. 한화 선발투수 윌켈 에르난데스의 직구를 받아쳐 좌측 담장에 직격하는 2루타를 날렸다. 조금 더 타구가 높게 날아갔다면 홈런이 됐을 수 있는 타구. 후속타가 이어지지 않으면서 득점에는 실패했다.

3회초 땅볼로 돌아선 안치홍은 5회에는 2사 2,3루에서 볼넷을 골라내며 만루 찬스를 만들었다. 이후 브룩스의 안타와 상대 실책이 겹치면서 득점까지 성공했다. 키움은 1-3에서 4-3으로 단숨에 역전까지 성공했다.

안치홍은 7회초 다시 장타를 보여줬다. 1사 1루에서 한화 투수 윤산흠의 직구가 스트라이크존 아래 낮게 떨어졌지만, 이를 걷어올려 중견수 왼쪽 뒤로 향한 2루타를 만들어냈다. 키움은 후속 브룩스의 안타로 한 점을 더할 수 있었다.

8회 볼넷을 하나 더한 안치홍은 7-7로 맞선 연장 11회 선두타자로 나와 볼넷을 얻어냈다. 이후 브룩스와 어준서의 볼넷에 이어 박찬혁의 2타점 적시타가 나오면서 리드를 가지고 오는 득점에 성공했다.

안치홍이 요소요소 맹타를 휘두르며 연장 11회 앞서 있었지만, 키움은 끝내 웃지는 못했다. 키움은 연장 11회말 3점을 내주며 결국 끝내기 패배를 당했다.

비록 승리를 잡지 못했지만, 안치홍의 활약은 자신의 손을 놓은 한화의 간담을 서늘하게 하기에 충분했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


끝내기에 울었지만…'친정' 향한 맹타, 72억원→4억원 이적생, "크게 …
24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 시범경기. 1회초 무사 1루 키움 안치홍이 투런포를 날린 뒤 설종진 감독과 하이파이브를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장영란, 신내림 받았나...충격 목격담 "무속인 돼 기도 간다고" ('A급 장영란')

2.

'흑백2' 박은영, 강남 중식당 대박에 빌딩 사나..."점심 예약 두 턴 조정" ('전참시')

3.

"MY MAN·LADY" 도끼♥이하이, 5년 열애 인정...럽스타+커플 목걸이 공개

4.

'복귀' 이휘재, 서언·서준 편지에 오열 "내 실수 다 아는데 위로해줘" ('불후')

5.

김대희, 미모의 한의대 딸 등장에 기세등등 "개원하면 지인할인 해줄 것" ('독박투어4')

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 좌절! 일본, 또 일본, 또또 일본이다...亞 축구 1위 탈환 실패, 일본 에이스 이강인 제치고 2위→'한국 축구 GOAT' 손흥민 11위

2.

[코트디부아르전]'0-4'에 고개 떨군 '감기 투혼' 손흥민, "월드컵에 가면 더 어려운 상대를 만난다. 패배는 아프지만 배울 건 배우자"

3.

韓 축구 초대형 경사 예고! 이강인 미쳤다, 손흥민도 못 해낸 마드리드 이적 가능성 본격 점화..."가장 유력한 그리즈만 대체 후보"

4.

충격의 경합 성공률 '0%'→최악의 '판단 실수'...우측에서 '위태위태' 조유민, 김민재 파트너 자리 흔들린다

5.

"기분 나쁘죠" '봄데' 조롱, 오기를 자극했다, "망설임이 없다" 16년 만에 부활한 '노 피어'

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 좌절! 일본, 또 일본, 또또 일본이다...亞 축구 1위 탈환 실패, 일본 에이스 이강인 제치고 2위→'한국 축구 GOAT' 손흥민 11위

2.

[코트디부아르전]'0-4'에 고개 떨군 '감기 투혼' 손흥민, "월드컵에 가면 더 어려운 상대를 만난다. 패배는 아프지만 배울 건 배우자"

3.

韓 축구 초대형 경사 예고! 이강인 미쳤다, 손흥민도 못 해낸 마드리드 이적 가능성 본격 점화..."가장 유력한 그리즈만 대체 후보"

4.

충격의 경합 성공률 '0%'→최악의 '판단 실수'...우측에서 '위태위태' 조유민, 김민재 파트너 자리 흔들린다

5.

"기분 나쁘죠" '봄데' 조롱, 오기를 자극했다, "망설임이 없다" 16년 만에 부활한 '노 피어'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.