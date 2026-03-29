'불펜 난조' 충격 역전패, KIA 그래도 위안거리 있었다..."김도영은 3번에서 움직인다"

최종수정 2026-03-29 09:07

'불펜 난조' 충격 역전패, KIA 그래도 위안거리 있었다..."김도영은…
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 김도영은 숨을 고르고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/

[스포츠조선 김용 기자] "김도영은 3번에서 움직인다."

결국은 3번 김도영이었다.

KIA 타이거즈는 28일 인천 SSG랜더스필드에서 SSG 랜더스와 2026 시즌 개막전을 치렀다. 불펜 붕괴로 6대7 치명적 역전패를 당했다. 시작이 좋지 않았다.

그래도 타선은 나쁘지 않았다. 초반부터 상대 선발 화이트를 무너뜨렸다. 지난해 부상으로 고전한 김도영, 나성범, 김선빈이 기다렸다는 듯 안타쇼를 벌여 올시즌을 기대케 했다.

눈에 띈 건 타순. 이 감독은 김호령-카스트로-김도영-나성범-김선빈 순의 상위 타선을 구성했다. 시범경기 기간에는 김도영 4번 카드 구상도 했다. 카스트로와 나성범 사이 김도영을 넣는 게 좌-우-좌로 이상적이라는 것. 테이블 세터들이 밥상을 차려주면, 이 중심 타선이 타선을 쓸어가자는 것이었다.

하지만 테이블 세터 구성이 난항이었다. 김호령은 안정적인데, 유력 후보였던 데일이 시범경기 지독한 부진에 빠졌다. 오선우 등 다른 타자들을 2번에도 배치해봤지만, 2번 적임자는 없었다.


'불펜 난조' 충격 역전패, KIA 그래도 위안거리 있었다..."김도영은…
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 김도영이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/
또 외국인 타자 카스트로가 장타력이 있는 스타일이 아니었다. 컨택트 능력의 중장거리 유형. '강한 2번'에 어울렸다. 그렇게 이 감독은 김호령 리드오프에 카스트로를 붙이고, 김도영-나성범-김선빈의 해결 능력을 기대했다.

일단 SSG전 역전패는 뼈아팠지만 타선의 흐름은 이 감독 계산대로 갔다. 김호령은 안타는 없었지만 볼넷과 실책으로 두 차례 출루했다. 매 타석 끈질기게 커트하며 투수들 투구수를 늘렸다. 1번 역할을 잘 했다. 그리고 카스트로 3안타, 김도영-나성범-김선빈 모두 2안타를 때려내 파괴력을 보여줬다.


이 감독은 "당분간 4번 김도영은 볼 일이 없는 것인가"라는 질문에 "당분간이 아니라 웬만하면"이라고 말하며 "김도영, 나성범, 김선빈 큰 경기를 많이 해본 선수들 앞에 주자들이 어떻게 쌍ㅎ이느냐에 따라 경기가 달라질 수 있다. 컨디션이 좋은 김호령과 카스트로를 앞으로 당기기로 했다. 큰 이변이 없으면 김도영은 3번에서 움직일 것"이라고 밝혔다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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