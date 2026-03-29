'불펜 난조' 충격 역전패, KIA 그래도 위안거리 있었다..."김도영은 3번에서 움직인다"

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[스포츠조선 김용 기자] "김도영은 3번에서 움직인다."
그래도 타선은 나쁘지 않았다. 초반부터 상대 선발 화이트를 무너뜨렸다. 지난해 부상으로 고전한 김도영, 나성범, 김선빈이 기다렸다는 듯 안타쇼를 벌여 올시즌을 기대케 했다.
눈에 띈 건 타순. 이 감독은 김호령-카스트로-김도영-나성범-김선빈 순의 상위 타선을 구성했다. 시범경기 기간에는 김도영 4번 카드 구상도 했다. 카스트로와 나성범 사이 김도영을 넣는 게 좌-우-좌로 이상적이라는 것. 테이블 세터들이 밥상을 차려주면, 이 중심 타선이 타선을 쓸어가자는 것이었다.
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일단 SSG전 역전패는 뼈아팠지만 타선의 흐름은 이 감독 계산대로 갔다. 김호령은 안타는 없었지만 볼넷과 실책으로 두 차례 출루했다. 매 타석 끈질기게 커트하며 투수들 투구수를 늘렸다. 1번 역할을 잘 했다. 그리고 카스트로 3안타, 김도영-나성범-김선빈 모두 2안타를 때려내 파괴력을 보여줬다.
이 감독은 "당분간 4번 김도영은 볼 일이 없는 것인가"라는 질문에 "당분간이 아니라 웬만하면"이라고 말하며 "김도영, 나성범, 김선빈 큰 경기를 많이 해본 선수들 앞에 주자들이 어떻게 쌍ㅎ이느냐에 따라 경기가 달라질 수 있다. 컨디션이 좋은 김호령과 카스트로를 앞으로 당기기로 했다. 큰 이변이 없으면 김도영은 3번에서 움직일 것"이라고 밝혔다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com