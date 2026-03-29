"55패 중 1패일 뿐…" 일희일비 선 그은 사령탑, 2차전 대폭발 예언, 이유가 있다
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|28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 동료들과 하이파이브 나누며 그라운드 나서는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/
[대구=스포츠조선 정현석 기자]개막전 아쉬운 패배에도 사령탑의 표정은 어둡지 않았다.
비록 경기는 내줬지만, 경기 막판 주축 타자들이 보여준 '손맛'이 오늘 경기까지 이어질 것이라는 확신 때문이다.
박진만 감독은 29일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열리는 롯데 자이언츠와의 시즌 2차전을 앞두고 28일 개막전 타선 불발에 대해 언급했다. 삼성은 전날 찬스를 살리지 못하며 답답한 흐름을 이어가다 9회 뒤늦은 추격전을 벌인 바 있다.
박 감독은 "어제는 솔직히 9회만 야구한 것 같았다"고 농담 섞인 아쉬움을 표하면서도, "마지막 타석에서의 안타는 다음 경기까지 타격 페이스를 이어가는 징검다리 역할을 한다. 그 흐름이 만들어진 것이 다행"이라고 평가했다.
실제로 삼성은 어제 9회, 주축 상위 타자들이 약속이나 한 듯 안타를 신고했다. 박 감독은 선수들의 이름을 하나하나 거론하며 기대감을 숨기지 않았다.
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|28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 9회말 2타점 적시타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/
"구자욱도 마지막 타석에서 안타를 쳤고, 김성윤도 이전 타석 내야안타가 있었지만, 잘 맞은 타구로 안타가 나왔다. 이재현도 역시 마지막에 좋은 안타를 만들었다. 어제는 수비만 하다가 끝난 느낌이었지만, 오늘은 분명히 타선이 활발해질 것"이라 확신했다.
이적 후 첫 출전에서 최고령 출전, 안타 신기록을 세운 베테랑 최형우에 대해서도 "마지막 타석의 안타가 오늘 경기까지 좋은 기운을 연결해 줄 것"이라며 믿음을 보냈다.
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|28일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 8회말 안타를 치고 교체되는 최형우. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.28/
박 감독은 타선에 큰 변화를 주지 않았다. 하위타선에 강민호와 류지혁의 순서만 바꿨다. 상위 타선의 파괴력을 믿고 가되, 하위 타선(7~9번)만 유동적으로 운영하겠다는 계산이다.
이재현(유격수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-디아즈(1루수)-최형우(지명타자)-김영웅(3루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-김지찬(중견수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발은 최원태다.
개막전 패배에 따른 부담감에 대해서는 단호했다.
박 감독은 "우리가 시즌 전 계획했던 '55패' 중 이제 1패를 한 것뿐"이라며 "첫 경기 패배에 일희일비하지 않고, 준비한 대로 시즌을 치러나가겠다"며 긴 호흡의 시즌 운영 계획을 밝혔다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
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