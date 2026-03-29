"머뭇거리더라" KKKK에 면담, 더 과감하게...'단순美로 후회 없는 삼진' 주문한 사령탑
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|29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 개막전 경기. 타격 훈련을 하고 있는 삼성 김영웅. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.29/
[대구=스포츠조선 정현석 기자] "어차피 삼진 먹을 거면, 후회 없는 삼진을 먹으라고 했어요."
삼성 라이온즈 박진만 감독이 전날 개막전에서 침묵한 내야수 김영웅(23)을 향해 무한한 신뢰와 함께 과감한 스윙을 주문했다. 결과에 매몰돼 가장 큰 장점을 잃지 말라는 사령탑의 애정 어린 조언이었다.
김영웅은 지난 28일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 개막전에서 5타수 무안타에 그쳤다. 특히 두 번째 타석부터 네 타석 연속 삼진(KKKK)을 당하며 아쉬움을 남겼다.
가장 아쉬운 장면은 9회말에 나왔다. 3-6으로 추격한 1사 만루 절호의 역전 찬스에서 타석에 들어섰지만, 롯데 신인 투수 박정민을 상대로 허무하게 3구 삼진으로 돌아서며 흐름을 끊고 말았다.
박 감독은 김영웅의 부진 원인을 '심리적 부담감'에서 찾았습니다.
박 감독은 29일 대구 라이온즈파크에서 열리는 롯데와의 개막 두번째 경기에 앞서 "대화를 나눠보니 잡아놓고 치려고 했다더라. 다소 머뭇거리는 모습이었다"고 진단했다.
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|사진제공=삼성 라이온즈
이어 김영웅의 최대 장점인 '단순함'으로 돌아갈 것을 주문했다.
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|13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 시범경기 한화와 삼성의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.13/
박 감독은 "영웅이는 생각이 단순할 때 가장 무서운 타자다. 첫 게임이라 생각이 좀 많아진 것 같은데, 삼진을 두려워하지 말고 본인이 준비한 스윙을 과감하게 가져가라고 조언했다. 후회 없는 삼진을 먹기 위해서는 자기 스윙을 해야 한다"고 강조했다.
비록 개막전 성적표는 초라했지만, 박 감독은 김영웅의 능력을 추호도 의심하지 않았다.
그는 "이제 겨우 첫 게임을 치렀을 뿐이다. 경기를 치를수록 본래의 페이스를 되찾고 더 좋아질 것이라 믿는다"며 힘 줘 강조했다.
올 시즌 삼성 타선의 핵심 키플레이어로 꼽히는 김영웅.
첫 경기 아쉬운 실패가 남은 143경기의 중요한 터닝포인트가 될 수 있다. 사령탑의 '기 살리기'로 다시 씩씩하게 타석에 설 김영웅의 '영웅스윙'이 예열을 마쳤다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
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