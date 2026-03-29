2G 연속 10득점 실화? 한화, 타격의 팀 변신 '대성공'…키움 잡고 개막 2연승 행진 [대전 리뷰]

기사입력 2026-03-29 17:10


2G 연속 10득점 실화? 한화, 타격의 팀 변신 '대성공'…키움 잡고 …
사진제공=한화 이글스

2G 연속 10득점 실화? 한화, 타격의 팀 변신 '대성공'…키움 잡고 …
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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 화끈한 타격을 앞세워 개막 2연전을 승리로 장식했다.

한화는 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 키움 히어로즈와의 홈경기에서 10대4로 승리했다. 한화는 개막 2연승, 키움은 개막 2연패를 기록했다.

28일 열린 개막전에서 한화는 연장 11회까지 가는 접전 끝에 10대9로 승리했다. 올 시즌을 앞두고 '타격의 팀'으로 변신한 효과를 개막전부터 제대로 봤다.

이틀 연속 한화의 화력이 제대로 빛을 봤다. 2경기 연속 두 자릿수 득점을 하며 키움 마운드를 완벽하게 무너트렸다.

이날 한화는 오재원(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 왕옌청.

키움은 이주형(중견수)-안치홍(지명타자)-트렌턴 브룩스(1루수)-박찬혁(좌익수)-김건희(포수)-어준서(유격수)-오선진(3루수)-최재영(2루수)-이형종(우익수)이 선발 출전했다. 선발투수는 하영민이 등판했다.

2회초 키움이 선취점을 냈다. 1사 후 김건희와 어준서의 연속 안타가 나오면서 찬스가 만들어졌다. 이후 2사 후 최재영이 2타점 2루타를 치면서 키움은 2-0으로 리드를 잡았다.

한화가 2회말 한 번에 역전에 성공했다. 채은성이 유격수 땅볼을 쳤지만, 상대 실책으로 이어지면서 출루에 성공했다. 최재훈의 안타로 2사 1,3루가 된 가운데 심우준의 적시 2루타와 오재원의 2타점 적시타로 3-2로 경기를 뒤집었다.


한화는 분위기를 제대로 탔다. 3회말 노시환의 안타에 이어 강백호의 투런 홈런이 터졌다. 4회말에는 1사 만루에서 강백호의 2타점 2루타가 이어졌다.

6회초 키움이 1사 만루를 잡았고, 김건희의 희생플라이가 나와 한 점을 따라갔다. 그러나 6회말 한화가 다시 만루를 만들었고, 상대 수비 실책 덕을 보며 두 점을 추가로 냈다. 이후 채은성의 희생플라이까지 나오면서 두 경기 연속 10득점에 성공했다.

7회초 키움은 최주환의 2루타와 최재영의 진루타, 상대 폭투로 한 점을 만회했지만, 점수는 여전히 6점 차로 벌어져 있었다.


2G 연속 10득점 실화? 한화, 타격의 팀 변신 '대성공'…키움 잡고 …
사진제공=한화 이글스
이날 한화는 왕옌청이 5⅓이닝을 3실점으로 막은 가운데 김도빈(⅔이닝 무실점)-윤산흠(⅓이닝 무실점)-조동욱(⅓이닝 무실점)-정우주(1⅓이닝 무실점)-박준영(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다.

키움은 하영민이 2이닝 5실점(2자책)으로 내려간 가운데 박진형(1⅓이닝 2실점)-오석주(1⅔이닝 3실점 2자책)-윤석원(2이닝 무실점)-전준표(1이닝 무실점)가 차례로 등판했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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