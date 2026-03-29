2G 연속 10득점 실화? 한화, 타격의 팀 변신 '대성공'…키움 잡고 개막 2연승 행진 [대전 리뷰]

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 화끈한 타격을 앞세워 개막 2연전을 승리로 장식했다.
이틀 연속 한화의 화력이 제대로 빛을 봤다. 2경기 연속 두 자릿수 득점을 하며 키움 마운드를 완벽하게 무너트렸다.
이날 한화는 오재원(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 왕옌청.
2회초 키움이 선취점을 냈다. 1사 후 김건희와 어준서의 연속 안타가 나오면서 찬스가 만들어졌다. 이후 2사 후 최재영이 2타점 2루타를 치면서 키움은 2-0으로 리드를 잡았다.
한화가 2회말 한 번에 역전에 성공했다. 채은성이 유격수 땅볼을 쳤지만, 상대 실책으로 이어지면서 출루에 성공했다. 최재훈의 안타로 2사 1,3루가 된 가운데 심우준의 적시 2루타와 오재원의 2타점 적시타로 3-2로 경기를 뒤집었다.
한화는 분위기를 제대로 탔다. 3회말 노시환의 안타에 이어 강백호의 투런 홈런이 터졌다. 4회말에는 1사 만루에서 강백호의 2타점 2루타가 이어졌다.
6회초 키움이 1사 만루를 잡았고, 김건희의 희생플라이가 나와 한 점을 따라갔다. 그러나 6회말 한화가 다시 만루를 만들었고, 상대 수비 실책 덕을 보며 두 점을 추가로 냈다. 이후 채은성의 희생플라이까지 나오면서 두 경기 연속 10득점에 성공했다.
7회초 키움은 최주환의 2루타와 최재영의 진루타, 상대 폭투로 한 점을 만회했지만, 점수는 여전히 6점 차로 벌어져 있었다.
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키움은 하영민이 2이닝 5실점(2자책)으로 내려간 가운데 박진형(1⅓이닝 2실점)-오석주(1⅔이닝 3실점 2자책)-윤석원(2이닝 무실점)-전준표(1이닝 무실점)가 차례로 등판했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com