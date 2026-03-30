최악의 부진! 이게 팀이야? 이정후 'SF 첫 득점' 개막 3경기만 …침체한 타선→"아직 턱없이 부족하다"

최종수정 2026-03-30 04:31

최악의 부진! 이게 팀이야? 이정후 'SF 첫 득점' 개막 3경기만 …침…
이정후. 로이터연합뉴스

[스포츠조선 강우진 기자]이정후의 소속팀 샌프란시스코 자이언츠가 시즌 초반부터 무기력한 모습을 보이고 있다. 개막 이후 3경기에서 단 1득점만 올리며 2026시즌 최악의 출발을 보이고 있다. 시즌이 개막하기 전에는 준수한 타선으로 평가 받았지만, 시즌이 막상 시작되니 타선 전체가 침체해 있다.

맥코비 크로니클스는 29일(한국시각) '2026년 샌프란시스코 자이언츠에게 중요한 첫 걸음이 마침내 나왔다'며 '시즌 첫 두 경기 동안 제대로 서 있기조차 힘들어 보였던 타선이, 조금씩 살아나기 시작했다'고 전했다.


최악의 부진! 이게 팀이야? 이정후 'SF 첫 득점' 개막 3경기만 …침…
AFP연합뉴스

최악의 부진! 이게 팀이야? 이정후 'SF 첫 득점' 개막 3경기만 …침…
로이터연합뉴스
샌프란시스코의 올시즌 첫 득점은 이정후의 발에서 나왔다. 이정후는 같은날 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2026시즌 메이저리그 뉴욕 양키스와의 경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 3회 2루타를 쳤다. 이정후는 선발 투수 윌 워렌의 시속 85.8마일(약 138㎞) 스위퍼를 안타로 만들었다. 지난 26일 개막전과 28일 경기 모두에서 7타수 무안타로 부진했던 이정후가 첫 안타를 기록한 순간이었다. 이후 맷 채프먼이 안타에 성공하며 이정후가 홈 플레이트를 밟았다. 이는 샌프란시스코의 시즌 첫 득점이었다. 이후 샌프란시스코는 추가 득점을 올리지 못하며 양키스에게 최종스코어 1-3으로 패배했다.

샌프란시스코 타선 전체적으로 클러치 능력이 부족한 상황이다. 샌프란시스코는 9개의 안타를 기록하며 양키스(7개)보다 좋은 공격력을 보였지만, 득점하지 못하며 경기를 내줘야 했다. 앞선 두 경기에서 4안타에 그쳤던 것을 감안하면 긍정적인 변화이긴 하다. 그럼에도 여전히 타선에는 개선이 필요하다.


최악의 부진! 이게 팀이야? 이정후 'SF 첫 득점' 개막 3경기만 …침…
로이터연합뉴스
매체는 '득점은 분명 의미 있었고, 중요한 첫 걸음이었다'며 '하지만 시즌 3경기 만에 나온 득점이라는 점에서 이미 늦은 감이 있다'고 주장했다. 이어 '경기 흐름을 바꾸기에는 턱없이 부족했다'고 덧붙였다.

물론 강팀인 양키스이기에 샌프란시스코의 부진은 이해할 수도 있는 부분이다. 당장 중요한 것은 오는 31일 있을 샌디에이고 파드리스와의 일정이다. 이정후를 비롯해 점점 살아나고 있는 샌프란시스코 타선이 샌디에이고를 상대로는 좋은 모습을 보여줄 수 있을지 팬들의 걱정은 크다. 샌프란시스코는 샌디에이고전에서 득점을 넘어 승리가 간절하다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍서범·조갑경 前 며느리, 입열었다 "임산부 방관하더니, 난리나니 대중에 사과"

2.

이민우♥이아미, '비공개 결혼식' 현장 포착…"두 딸 품에 안고 감격의 웨딩마치"

3.

"갤럭시 쓰는 男 싫다"던 프리지아, S26 울트라 '내돈내산' 반전

4.

이연희, 벌써 결혼 7년 차...19개월 딸까지 "♥남편 운 다 썼다고"

5.

악뮤 수현, 몰라보게 살 빠진 이유 있었네..."합숙 생활 잔소리에 진절머리"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 드디어 日 잡았다!" 이영준 득점포, '이민성호' 해외파 총출동, 일본 U-21 팀에 2대1 승리 '설욕 성공'

2.

이정후 아니었으면 어쩔 뻔? SF 구단 불명예 역사 '3회 2루타+득점'으로 막았다...그러나 충격의 3연패 수렁

3.

"6~7년 만에 1군 승리"라니, 왕옌청의 폭풍 오열 …"다음 눈물은 KS 때 보이겠습니다"

4.

"이 악물었다" 韓 결국 핵심은 '에이스' 이강인…투입 뒤 확실한 분위기 전환 "더 경쟁력 있는 팀이 될 수 있도록"

5.

'홈런꼴찌' 롯데, 변했다, '라팍' 무단점유 7홈런 대폭발→개막 2연전 싹쓸이[대구리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 드디어 日 잡았다!" 이영준 득점포, '이민성호' 해외파 총출동, 일본 U-21 팀에 2대1 승리 '설욕 성공'

2.

이정후 아니었으면 어쩔 뻔? SF 구단 불명예 역사 '3회 2루타+득점'으로 막았다...그러나 충격의 3연패 수렁

3.

"6~7년 만에 1군 승리"라니, 왕옌청의 폭풍 오열 …"다음 눈물은 KS 때 보이겠습니다"

4.

"이 악물었다" 韓 결국 핵심은 '에이스' 이강인…투입 뒤 확실한 분위기 전환 "더 경쟁력 있는 팀이 될 수 있도록"

5.

'홈런꼴찌' 롯데, 변했다, '라팍' 무단점유 7홈런 대폭발→개막 2연전 싹쓸이[대구리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.