[속보] 폰세, 대충격 부상! 카트에 실려 나갔다 → "여전히 고통스러워하는 모습"

MLB닷컴 캡처

Mar 30, 2026; Toronto, Ontario, CAN; Toronto Blue Jays Cody Ponce (66) pitches to the Colorado Rockies during the first inning at Rogers Centre. Mandatory Credit: Kevin Sousa-Imagn Images<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

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[스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 출신 메이저리거 코디 폰세(토론토 블루제이스)가 시즌 첫 경기서 부상을 당했다.

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폰세는 31일(한국시각) 캐나다 토론도 로저스센터에서 열린 2026 메이저리그 콜로라도 로키스전에 선발 등판했다.

폰세는 0-0으로 맞선 3회초 1사 1루서 제이크 맥카시에게 내야 땅볼을 유도했다.

투수와 2루수 사이로 공이 굴러갔다.

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폰세가 직접 처리하려고 달려갔다. 폰세가 글러브를 뻗었지만 한 번에 포구가 되지 않았다.

폰세는 흐르는 공을 다시 잡으려고 서둘렀다. 이 과정에서 오른쪽 무릎이 안으로 꺾였다.

폰세는 절뚝거리다가 쓰러졌다.

폰세는 직접 일어나지 못하고 카트에 실려 나갔다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '폰세가 로저스센터에서 열린 블루제이스 데뷔전에서 부상으로 실려 나가는 안타까운 장면을 연출했다. 2021년 이후 첫 메이저리그 출전이었다'고 조명했다.

MLB닷컴은 '폰세가 맥카시의 타구를 잡기 위해 뛰어가다가 오른쪽 다리에 극심한 통증을 느끼며 쓰러졌다. 블루제이스 의료진과 존 슈나이더 감독이 곧바로 달려갔다. 의료진의 부축을 받고 일어난 폰세는 카트를 타고 나가는 동안에도 여전히 고통스러워하는 모습이었다'고 전했다.

5년 만에 밟은 메이저리그 마운드에서 꿈을 제대로 펼쳐보기도 전에 내려오고 말았다.

폰세는 2021년 피츠버그 파이어리츠 소속으로 승리 없이 6패 평균자책점 7.04를 기록했다.

이후 일본프로야구(NPB)를 거쳐 2025년 KBO리그 한화와 계약했다.

폰세는 한화에서 29경기 180⅔이닝 17승 1패 평균자책점 1.89를 기록했다. MVP를 수상하며 재도약 발판을 마련했다.

폰세에게 메이저리그 러브콜이 쏟아졌다. 폰세는 토론토와 3년 3000만달러(약 458억원)에 계약했다.

폰세는 시범경기에서도 5경기 2승 무패 평균자책점 0.66으로 잘 던졌다.

토론토 선발 로테이션 한 자리를 당당하게 차지했다.

하지만 첫 경기에서 예상치 못한 악재가 찾아온 것이다.

MLB닷컴은 '어떤 선수에게든 힘든 장면이겠지만 폰세는 특히 일본에서 3년, 한국에서 1년을 보냈다. 그에게는 더더욱 힘든 일일 것'이라고 탄식했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com