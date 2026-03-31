'KIA 충격 개막 2연패' 하지만 이 선수만 보면 웃음이 나온다 "자기만의 틀이 있다"

29일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7회초 2사 1루 KIA 카스트로가 우월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.29/

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[스포츠조선 김용 기자] "자기만의 틀이 확실하게 있다."

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충격의 개막 2연패. 하지만 이 선수를 보면 마음의 위안을 얻을 수 있다.

KIA 타이거즈가 복덩이를 데려왔다. 외국인 타자 카스트로다.

카스트로는 SSG 랜더스와의 개막 2연전 10타석 9타수 5안타 1홈런 1볼넷 2타점으로 맹활약했다. 타율 5할5푼6리.

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두 경기 모두 2번 타순에서 찬스를 만들어주고, 해결할 때는 해결해줬다. '강한 2번'의 정석을 보여줬다.

누가 봐도 홈런 타자는 아니다. 체구도 왜소하다. 하지만 맞히는 데 일가견이 있다. 또 힘도 아예 없는 게 아니다. 29일 SSG 2차전 홈런포가 이를 증명한다. 스윙 스피드가 워낙 빨라 20홈런까지 기대해볼 수 있을 듯 하다. 하지만 역시나 최고 강점은 컨택트 능력이다.

29일 인천SSG랜더스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 7회초 2사 1루 KIA 카스트로가 우월 2점홈런을 치고 타구를 바라보고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.29/

KIA 이범호 감독은 "본인이 가지고 있는 생각이 있다. 플레이 하는 데 있어 자기만의 틀이 있다. 확실히 쳐야할 볼과 안 쳐야할 볼에 대한 기준이 있는 것 같고, 메이저리그에서 경험이 있어서인지 공 맞히는 능력은 확실해 보인다"고 평가했다.

이 감독은 이어 "개막전 힘들었을텐데 체력적으로 괜찮냐고 물었더니 '나는 언제든 준비돼있다'고 하더라. 자세도 매우 긍정적이다. 아직 시즌 초지만 카스트로에 대해서는 매우 만족하고 있다"고 밝혔다.

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과연 KIA가 외국인 타자 농사 '대박'으로 올시즌 반등할 수 있을까. 일단 가능성은 충분해 보인다. 카스트로가 2번에서 전천후 활약을 해주면, 바로 뒤 김도영이 있기에 KIA 타선의 전력은 상당히 업그레이드될 수 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com