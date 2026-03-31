롯데에 홈런 7방 얻어맞고, 1개도 못쳤다...감독의 '웃픈' 농담 "탱탱볼인지 알 수가 없네" [대구 현장]

31일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 두산의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.31/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "외야로 공이 안 날아가니, 탱탱볼인지 알 수가 없네요."

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'웃픈' 삼성 라이온즈의 현실, 박진만 감독의 농담에서 드러났다.

삼성은 롯데 자이언츠와의 개막 2연전을 모두 졌다. 최형우를 영입하며 리그 최강 타선으로 인정받았다. 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 그런데 그 삼성이 하위권 후보로 평가받는 롯데에 개막 2연전을 모두 내줬으니, 충격이다.

질 수 있다. 그런데 믿었던 타선이 부진해 진 거라 더 뼈아팠다. 특정 선수가 아니라, 타자들이 전체적으로 중요할 때 무기력한 모습을 보였다. 강점이 전혀 발휘되지 않았다. 자랑이던 홈런이 1개도 없었다. 개막전과 2차전 롯데 선수들이 각각 3개, 4개 홈런을 치는 걸 지켜만 보고 있어야 했다.

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올시즌 KBO리그 초반 화두는 '탱탱볼'이다. 공인구 반발력이 커져 '타고투저' 현상이 발생하고 있다는 것이다. 현장에서는 "확실히 공이 작년보다 더 잘 나가는 것 같다"고 입을 모은다. 밥 먹고 야구만 하는 선수들이기에, 그 다른 느낌을 누구보다 잘 알 수밖에 없다. KBO가 발표한 반발 계수 결과는 정상으로 나왔지만 말이다.

박 감독은 반발력 얘기가 나오자 "우리는 외야로 타구가 날아가지를 않는다. 다들 '탱탱볼' 얘기를 하는데, 우리는 외야로 타구가 가지 않으니 잘 모르겠다"며 쓴웃음을 지었다.

과연 삼성의 트레이드마크, 라이온즈파크에서의 첫 홈런은 언제 터질까.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com