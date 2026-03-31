한화 날벼락! 데뷔전서 쓰러진 27세 사랑꾼, 가족들 눈앞에서 '다리찢기' 불운 → 3회 교체 "병원 진료 예정" [대전체크]

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 3회초 무사 1,2루 한화 화이트가 KT 힐리어드의 땅볼때 1루 베이스 커버를 하다 부상을 당해 부축을 받고 있다. 화이트는 강재민과 교체됐다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.31/

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 3회초 무사 1,2루 한화 화이트가 KT 힐리어드의 땅볼타구때 1루 베이스 커버를 하다 부상을 당해 부축을 받고 있다. 화이트는 강재민과 교체됐다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.31/

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 3회초 무사 1,2루 한화 화이트가 KT 힐리어드의 땅볼타구때 1루 베이스 커버를 하다 부상을 당해 괴로워하고 있다. 화이트는 강재민과 교체됐다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.31/

Advertisement

[대전=스포츠조선 김영록 기자] 한화 이글스 외국인 투수 오웬 화이트가 경기 도중 갑작스런 부상으로 쓰러졌다. 김경문 한화 감독의 얼굴에도 그늘이 드리워졌다.

Advertisement

31일 한화생명볼파크에서 열린 KT 위즈와의 경기. 한화가 0-1로 뒤진 3회 화이트가 뜻하지 않은 부상으로 교체됐다.

이날 화이트는 1회초 1실점하며 살짝 흔들렸다. KT 선두타자 최원준이 안타를 치고 나간 뒤 재빠르게 2루까지 내달렸고, 이어진 1사 3루에서 화이트의 폭투가 이어지며 첫 점수를 내줬다.

2회초는 1루수 채은성의 실책이 나왔음에도 실점 없이 잘 넘겼다.

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 한화 선발투수 화이트가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.31/

Advertisement

하지만 3회초 김현수에게 안타, 안현민에게 볼넷을 허용하며 다시 무사 1,2루 위기를 맞이했다.

여기서 KT 4번타자 힐리어드의 타구는 1루 땅볼. 먼저 선행주자 안현민을 잡아냈고, 이어진 1루 송구는 1루 커버에 들어간 화이트가 잡았다.

그런데 이때 화이트의 발이 미끄러지며 순간적으로 땅에 엉덩방아를 찧고 넘어졌다. 의도치 않게 넘어진데다 다리를 찢는 동작이 되면서 왼쪽 허벅지에 적지 않은 충격을 입은 모양새였다.

화이트는 잠시 주저앉아 고통을 호소했고, 좀처럼 일어서지 못했다. 이윽고 부축을 받으며 가까스로 라커룸으로 향했다. 한화는 다음 투수로 황급히 강재민을 투입했다.

포구 과정에서 왼쪽 다리가 미끄러지면서 주저앉은 화이트. 이후 통증을 호소하며 곧바로 교체됐다. 걱정스럽게 지켜보는 화이트의 가족들. 사진=Tving, MBC스포츠+ 중계 캡쳐

Advertisement

한화는 앞서 왕옌청의 선발등판 때처럼 화이트의 가족들도 초청했다. 하지만 안타깝게도 화이트는 가족들이 지켜보는 가운데 뜻하지 않은 부상으로 교체되는 신세가 됐다.

한화 구단은 "화이트는 수비 동작 중 왼쪽 허벅지 통증으로 교체했다. 현재 아이싱중이며, 차후 병원 진료 예정"이라고 설명했다.

대전=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com