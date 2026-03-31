으악! 78억 투수, 올해 첫 등판서 146㎞ '헤드샷' 퇴장…나뒹군 베테랑 → 옛 동료라 더욱 안타깝다 [대전현장]

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 1사 2루 KT 허경민이 한화 엄상백의 투구를 머리에 맞고 쓰러져 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.31/

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 1사 2루 KT 허경민이 한화 엄상백의 투구를 머리에 맞고 쓰러져 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.31/

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 1사 2루 KT 허경민이 한화 엄상백의 투구를 머리에 맞았다. 허경민이 사과하는 엄상백과 최재훈에 괜찮다는 인사를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.31/

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[대전=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈 허경민이 뜻하지 않은 사구에 쓰러졌다. 하필 던진 투수가 '옛 동료' 엄상백(한화 이글스)이다.

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31일 한화생명 볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기.

KT가 2-0으로 앞선 5회초. KT는 앞선 1회초 최원준의 2루타와 한화 선발 오웬 화이트의 폭투로 가볍게 선취점을 뽑았지만, 이후 좀처럼 추가점을 뽑지 못했다.

3회초 화이트가 뜻하지 않게 미끄러지는 부상으로 교체됐지만, 강재민과 조동욱으로 이어진 한화 계투를 상대로 득점에 실패했다.

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5회초 한화의 4번째 투수 엄상백을 상대로 마침내 기회를 잡았다. 1사 장성우가 좌익선상 2루타로 출루했고, 김상수가 다시 중견수 키를 넘기는 1타점 2루타를 쏘아올려 2-0으로 앞서나갔다.

이날 뒤늦게 1군에 콜업된 엄상백 입장에선 마음이 초조할만도 하다. 흔들리는 속내가 얼굴에 그대로 엿보였다.

다음 타자 허경민에게 던진 2구째 146㎞ 직구가 그대로 타자 얼굴 쪽으로 향했다. 허경민은 피할 새도 없이 그대로 헬멧 아래 얼굴을 맞고 그 자리에 나뒹굴었다.

언뜻 보기에도 고통이 상당해보였다. 바닥에 쓰러진 허경민은 몸을 부들부들 떨며 고통을 호소했다.

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 1사 2루 KT 허경민이 한화 엄상백의 투구를 머리에 맞았다. 고통에 휩싸인 허경민에 다가가 미안함을 전하는 엄상백. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.31/

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엄상백도 당황한 내색이 역력했다. 황급히 홈플레이트 쪽으로 내려온 엄상백은 미안한 마음에 차마 가까이 다가서지 못한 채 괴로워하는 허경민을 지켜봤다. 눈가에는 눈물까지 맺혀있었다.

허경민은 간신히 자리에서 일어났지만, 곧바로 교체됐다. 그래도 최재훈을 비롯한 한화 선수단의 사과에 괜찮다는 제스처를 취했고, 떨고 있는 엄상백의 어깨까지 툭 쳐준 뒤 교체되는 대인배의 모습을 보였다.

그렇다고 아픈게 아프지 않을리는 없다. 허경민은 잠시 더그아웃 의자에 앉아 숨을 돌린 뒤 곧바로 라커룸으로 이동했다.

엄상백은 직구로 타자의 머리를 맞춘 만큼 '헤드샷' 규정에 따라 퇴장당했다. 엄상백은 더그아웃 난간에 기대 허경민의 모습을 바라봤다.

KT 구단은 허경민의 상황에 대해 "사구에 좌측 안면 부위를 맞았다. 인근 병원으로 이동해 검진받을 예정"이라고 전했다.

31일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 1사 2루 KT 허경민이 한화 엄상백의 투구를 머리에 맞았다. 벤치로 향하는 허경민을 뒤로 하고 퇴장을 당하는 엄상백의 모습. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.31/

대전=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com