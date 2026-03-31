롯데 연승 끝났다! → 실책 와르르 + NC 초대박 아시아쿼터에 꼼짝 못했다! 2-9 역전패 [창원 현장]

NC 이호준 "건우 잘했어" (창원=연합뉴스) 김동민 기자 = 31일 경남 창원NC파크에서 열린 프로야구 2026 KBO리그 롯데 자이언츠와 NC 다이노스의 경기. NC 이호준 감독이 3회 말 2사 2·3루 상황 NC 5번 김휘집 안타로 득점을 올린 2루 주자 박건우를 격려하고 있다. 2026.3.31 image@yna.co.kr(끝)

NC 선발 아시아쿼터 토다 나츠키 (창원=연합뉴스) 김동민 기자 = 31일 경남 창원NC파크에서 열린 프로야구 2026 KBO리그 롯데 자이언츠와 NC 다이노스의 경기. 1회 초 NC 선발 토다 나츠키가 역투하고 있다. 2026.3.31 image@yna.co.kr(끝)

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[창원=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 3연승에 실패했다. NC 다이노스 아시아쿼터 투수 토다 나츠키 공략에 실패했다. 롯데 선발 박세웅은 수비 실책 직후 와르르 무너졌다.

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NC는 31일 창원 NC파크에서 열린 2026 KBO리그 롯데와 경기에서 9대2로 승리했다.

선발투수 토다가 5이닝 2실점 호투했다. 토다는 외국인투수 라일리 톰슨이 갑자기 부상으로 빠진 바람에 급히 3선발 자리에 투입됐다. 토다는 용병 투수급으로 잘 던지며 NC의 걱정을 말끔히 씻었다.

6회부터 가동한 불펜도 완벽했다. 이준혁 김영규 신영우 원종해가 1이닝씩 깔끔하게 무실점으로 막았다.

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타선은 김휘집이 이끌었다. 5번타자 3루수로 선발 출전한 김휘집이 4타수 2안타 4타점 불방망이를 휘둘렀다.

롯데 선발 박세웅은 5이닝 4실점(비자책)을 기록했다. 3회초 2사 후 수비 실책 다음에 4점을 줘서 모두 비자책점으로 남았다.

NC는 0-2로 끌려가던 3회말 일거에 경기를 뒤집었다. 실책 하나가 도화선이었다.

2사 주자 없는 상황에서 박민우가 유격수 실책으로 출루했다. 롯데 유격수 전민재의 1루 송구가 다소 부정확했다. 아예 빗나가진 않았지만 1루수 경험이 많지 않은 노진혁이 잡아주지 못했다.

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데이비슨이 중전 안타를 때려 주자를 모았다. 박건우가 중견수 키를 넘기는 적시 2루타를 폭발했다. 1-2로 추격했다. 계속된 2, 3루에서 김휘집이 2타점 역전 중전안타를 터뜨렸다. 김휘집은 2루 도루까지 성공했다. 김형준이 좌전안타로 김휘집을 불러들였다.

NC 김휘집 맹활약 (창원=연합뉴스) 김동민 기자 = 31일 경남 창원NC파크에서 열린 프로야구 2026 KBO리그 롯데 자이언츠와 NC 다이노스의 경기. 7회 말 1사 2·3루 상황 김휘집이 안타를 치고 달리고 있다. 2026.3.31 image@yna.co.kr(끝)

4-2로 역전한 NC는 6회와 7회 2점씩 추가했다.

6회말 1사 후 김형준이 볼넷을 골랐다. 서호철이 2루타로 밥상을 차렸다. 이우성 타석에 폭투가 나왔다. 김형준이 홈을 밟았다. 서호철은 3루까지 갔다. 최정원이 좌전 안타를 때렸다. 6-2로 달아나며 승기를 잡았다.

7회말 선두타자 박민우가 볼넷 출루했다. 대주자 허윤이 2루를 훔쳤다. 박건우도 볼넷으로 나갔다. 폭투가 또 나왔다. 주자 2, 3루에서 김휘집이 좌익수 오버 적시타를 뽑았다. NC가 8-2로 훌쩍 앞서면서 승부에 쐐기를 박았다. NC는 8회말에도 1점을 보탰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com