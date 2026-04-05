8푼3리 실화? 미야지도, 배찬승도 아니다...불펜 에이스는 6억 FA, 계약 안했으면 어쩔 뻔?

13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 시범경기 한화와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 이승현. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.13/

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 박진만 감독은 지난 2일 대구 두산 3연전 마지막 경기에서 2연승을 달린 뒤 승리를 지킨 불펜진에 대해 "믿고 볼 수 있는 불펜이라고 팬들이 느끼실 것 같다"고 칭찬했다.

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이호성도 김태훈도 없지만 실제 삼성 불펜진은 큰 불안감이 없다.

배찬승 백정현 이승민 최지광 이승현 미야지 등이 각자의 위치에서 제 역할을 잘 해주고 있기 때문이다.

그중 유독 눈에 띄는 투수. 지난 겨울 2년 최대 6억원 FA 계약으로 삼성에 남은 우완 이승현이다.

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'베테랑의 품격'을 보여주며 혜자 계약이었음을 입증하고 있다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 두산의 경기. 투구하고 있는 삼성 이승현. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.01/

4일 KT전을 마치고 들어오는 이승현. 사진제공=삼성 라이온즈

이승현의 가치는 4일 수원 KT 위즈전에서 엿볼 수 있었다.

7회 등판한 미야지가 안현민에게 동점 솔로홈런을 내주며 6-6이 된 상황. 2사 1루에서 등판한 이승현은 압도적인 구위로 1⅓이닝 4타자를 2탈삼진을 섞어 퍼펙트 피칭으로 승리투수가 됐다.

최고 147km의 힘있는 직구와 슬라이더, 체인지업을 섞어 타자들의 타이밍을 완전히 뺏어냈다. 힘을 더 모으는 새로운 투구폼이 자리를 잡으며 볼끝의 힘이 몰라보게 좋아졌다는 평가. 타자 몸쪽을 향해 힘차게 치고 들어오는 공에 추격해야 할 KT 타자들은 당혹스러운 표정이 역력했다.

팀이 필요할 때마다 마운드에 올라 승리의 징검다리 역할을 하고 있는 베테랑 투수.

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올 시즌 성적은 놀라울 정도다. 4경기 4이닝 동안 13타자를 상대로 단 1안타, 1볼넷만을 허용했다.

그나마 두 차례 출루를 허용한 건 시즌 첫 등판이었던 지난달 29일 롯데전이 유일했다. 이후 3경기 3이닝 연속 퍼펙트 행진중이다.

평균자책점 0.00, 피안타율 0.083, WHIP 0.50. 벌써부터 'FA 계약 안 했으면 어쩔 뻔 했나'라는 안도감이 들 정도다.

미야지나 배찬승 등 파이어볼러들 같은 화려함은 아니다. 하지만 이승현은 묵묵히 자신의 역할을 100% 수행하며 팀의 연승을 이끌고 있다.

산전수전 다 겪은 노련한 경기 운영에 타자를 압도할 수 있는 구위까지 갖춘 베테랑 불펜 투수의 품격. 가성비 FA의 진수를 제대로 보여줄 참이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com