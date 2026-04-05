이게 세월의 무게인가…친정팀 돌아온 43세 레전드, 홈 복귀전 앞두고 15일 IL 등재

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[스포츠조선 박상경 기자] 이게 세월의 무게인가.

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저스틴 벌랜더(디트로이트 타이거스)의 홈 복귀전이 무산됐다. MLB닷컴은 5일(한국시각) '디트로이트가 벌랜더를 15일짜리 부상자 명단(IL)에 등재했다'고 전했다. 벌랜더는 4~6일 홈구장 코메리카파크에서 펼쳐지는 세인트루이스 카디널스와의 주말 홈 3연전에 선발 등판할 것으로 전망됐지만, 이번 IL 등재로 일정은 미뤄지게 됐다.

2005년 디트로이트에서 데뷔해 2017년까지 활약했던 벌랜더는 지난 2월 1년 1300만달러 계약을 맺고 복귀했다. 지난달 30일 애리조나 다이아몬드백스전에 선발 등판했으나 3⅔이닝 6안타 5실점하면서 패전 투수가 된 바 있다.

애리조나전에서 벌랜더는 몸에 이상을 느꼈다고. 벌랜더는 "지난 등판 때 왼쪽 햄스트링 부근에 약간 뻐근한 느낌이 들었다"며 "그냥 참고 던졌는데, 이튿날부터 이틀 동안 통증이 심해졌다. 지금은 점점 나아지고 있다"고 밝혔다. 이어 "몸 상태가 괜찮다면 던질 수 있을거라 생각했다. 하지만 감독님이나 구단에서는 무리할 때가 아니라고 하셨다"고 밝혔다. A.J. 힌치 감독은 벌랜더가 4일 불펜 투구를 마친 뒤 "조심스러워 하는 기색이었지만, 이겨내고자 하는 의지가 느껴졌다"고 밝힌 바 있다.

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디트로이트는 6일 경기를 '벌랜더 홈 커밍 데이'로 명명한 상태. 벌랜더의 모습이 새겨진 특별 티셔츠가 포함된 입장권 패키지를 판매한 바 있다. 하지만 이번 IL 등재로 인해 벌랜더의 복귀전을 기대했던 팬들은 실망감을 가질 수밖에 없게 됐다. 벌랜더는 IL 등재 후 현지 취재진과 인터뷰에서 "당연히 답답하다. 많은 이들이 등판을 기대했던 것도 알고 있다"며 "이상적인 상황은 아니지만 심각하진 않다. 잘 풀릴 것"이라고 말했다.

디트로이트는 벌랜더 대신 트리플A 톨레도에서 뛰던 우완 케이더 몬테로를 콜업했다. 몬테로는 지난달 30일 시즌 첫 등판에서 4이닝 3탈삼진 무실점 투구를 펼쳤다. 힌치 감독은 "이번 주에 선발 보강이 필요할 것으라고 예상하진 못했다"면서도 "몬테로는 개막 엔트리에 있었어도 손색이 없는 선수다. 이제 기회를 얻었다"고 기대감을 드러냈다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com