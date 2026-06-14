홍이설, 허남준과 열애설에 결국 입 열었다…"대학 동기일 뿐, 좋은 동료"

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 배우 홍이설이 배우 허남준과의 열애설에 대해 직접 입장을 밝히며 선을 그었다.

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홍이설은 13일 자신의 SNS를 통해 "최근 저와 관련해 돌고 있는 이야기들이 있어서 조심스럽게 글을 남긴다"며 장문의 글을 게재했다.

그는 "언급되고 있는 배우님과는 대학 시절 수업을 같이 들으며 친해진 좋은 동료 사이일 뿐, 열애설은 전혀 사실이 아니다"라고 강조하며 온라인상에서 확산된 열애설을 부인했다.

이어 입장 표명이 늦어진 이유에 대해서도 설명했다.

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홍이설은 "혹시 제 글 때문에 또 다른 오해가 생길까 봐 선뜻 나서지 못하고 있었다"면서도 "계속되는 추측들로 인해 상대 배우님께 폐가 될 것 같아 이렇게 직접 말씀드리게 됐다"고 밝혔다.

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또 "현재 돌고 있는 열애설과 드라마 관련 이야기들은 모두 사실이 아니니 걱정하지 않으셔도 된다"며 팬들을 안심시킨 뒤 "더 이상의 추측은 자제해 주시면 감사하겠다"고 당부했다.

앞서 최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 허남준과 홍이설이 같은 작품에 출연한 것을 계기로 연인 관계라는 추측이 제기됐다. 하지만 홍이설이 직접 "좋은 동료 사이"라고 밝히며 관련 루머를 일축하면서 해프닝으로 마무리되는 분위기다.

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한편 허남준은 현재 SBS 드라마 '멋진 신세계'에서 차세계 역으로 출연 중이며, 홍이설 역시 같은 작품에서 비서 역을 맡아 시청자들과 만난 바 있다.

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narusi@sportschosun.com