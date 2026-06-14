"새벽 4시에 웬 봉변?"...장성규, 동네 주민 '욕설 메시지' SNS에 박제

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장성규가 새벽 시간대에 받은 욕설 메시지와 이후 사과 과정을 SNS에 박제했다.

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장성규는 14일 자신의 SNS를 통해 "새벽 네시에 웬 봉변인가 했는데 술 깨서 사과할 줄 아는 동생이라 마음이 풀렸다"라는 글과 함께 자신에게 전달된 DM(다이렉트 메시지) 내용을 공개했다.

공개된 메시지에는 자신을 '동네 주민'이라고 밝힌 익명의 인물이 "자식한테 부끄럽지 않게 살아라", "돈보다 남자 자존심 지키면서 살아라", "2030들은 지금 피눈물 흘린다" 등 감정이 격해진 표현과 함께 욕설성 메시지를 보낸 내용이 담겨 있었다.

예상치 못한 메시지를 받은 장성규는 "응? 동네 동생이 나한테 이런다고?"라며 당황스러운 반응을 보이기도 했다.

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이후 몇 시간 뒤 해당 인물은 다시 장성규에게 사과 메시지를 보냈다.

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그는 "술이 과했습니다. 죄송합니다 형님. 속상해서 하소연 했습니다. 응원합니다 죄송합니다"라며 사과의 뜻을 전했다. 이어 "답글 주실지 몰라서 욕설만 내뱉었다. 제가 선 넘은 짓 했다. 죄송합니다. 행복하십시오"라며 거듭 고개를 숙였다.

이에 장성규는 "그래 취하면 그럴 수 있지. 웬만하면 무시하려 했으나 동네 동생이라 지나칠 수가 없었다. 길에서 보면 인사해 줘"라며 "#취중진담 #그리고 #용서"라는 해시태그와 함께 비교적 쿨한 반응을 보였다.

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한편 장성규는 2014년 비연예인과 결혼해 두 아들을 두고 있으며, 방송과 라디오, 예능 프로그램을 오가며 활발히 활동 중이다. 그는 2021년 8월 서울 강남구 청담동 소재 건물을 65억 원에 매입한 사실이 알려지며 화제를 모으기도 했다. 현재 해당 건물의 시세는 100억 원대를 넘는 것으로 전해졌다.

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shyun@sportschosun.com