스페인, "이강인 방출, 얼마나 멍청한 결정이었나" 분노...韓 에이스 월드컵에서 날뛰자, 또 맹비난 쏟아지는 라리가 구단

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 잘할수록 속이 쓰리다. 발렌시아를 향한 비판이 쏟아진다.

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스페인의 라스 프로빈시아스는 13일(한국시각) '이강인이 또 한 번 활약을 펼쳤다'고 보도했다.

이강인은 12일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 선발 출전해 팀의 2대1 승리를 이끌었다. 이강인은 이날 동점골을 도왔고, 이외에도 경기장 내에서 가장 영향력 있는 모습을 선보였다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

경기 기록도 대단했다. 패스 성공률은 무려 100%, 37번의 시도를 모두 성공시켰다. 이강인은 키패스 3회, 드리블 성공 5회, 경합 성공 10회 등 모든 수치에서 뛰어남이 드러났다. 체코는 세계적인 실력을 갖춘 이강인의 플레이에 무너졌다. 이강인의 패스 한번에 체코 수비가 흔들렸다. 스페인의 스포르트는 이날 경기 후 '이강인은 라리가에서 만들어진 세계적인 인재'라고 극찬하기도 했다.

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이강인의 활약과 함께 가장 아쉬움이 커지는 구단이 있다. 바로 발렌시아다. 이강인은 과거 어린 시절부터 뛰어난 재능을 인정받아 발렌시아 유소년팀에 입단했다. 숨길 수 없는 기량, 뚜렷한 성장세를 보이며, 성인 무대 데뷔가 유력한 유망주였다. 탄탄대로처럼 보였다. 이강인은 이후 2019년 발렌시아에서 리그 데뷔 경기를 치르며 본격적인 프로 경력의 시작을 알렸다.

로이터연합뉴스

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하지만 예상치 못한 변수가 찾아왔다. 갑작스러운 감독 교체와 수뇌부의 마찰 등으로 이강인은 기회를 거의 잡지 못했다. 성장이 더뎌지며 이강인은 이적을 택해야 했고, 몇 시즌을 고생한 후 팀을 떠나야 했다. 다행히 당시 이적은 이강인에게는 성장의 발판이 됐다. 이강인은 마요르카 입단 후 승승장구하며, 현재는 유럽 최고 구단 중 하나인 파리 생제르맹(PSG)에서 활약 중이다. 올여름 아틀레티코 마드리드가 새로운 에이스로 이강인을 원한다는 소식까지 나오고 있다.

발렌시아의 속만 쓰릴 수밖에 없다. 세계 최고 구단들에서 활약할 자원을 자유계약으로 풀어줬다. 라스 프로빈시아스는 '이강인이 월드컵에서 보여준 한 경기가 발렌시아 수뇌부의 문제점을 여실히 드러냈다'며 '이강인 이적 당시에도 엄청난 잠재력을 가진 선수였고, 이적료로 상당한 이득을 볼 수 있는 선수였기 때문에 팬들이 분노했다'고 했다.

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이어 '이강인은 체코와의 월드컵 1차전에서 자신의 장점이 여전히 건재함을 분명히 보여줬다. 이강인의 커리어와 잠재력을 고려할 때, 그의 이름은 발렌시아 경영진의 끝없는 멍청한 결정 사례 목록에 또 하나의 이름으로만 남게 될 것이다'고 덧붙였다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com