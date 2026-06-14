"몰래 성형 좀 그만해" 강예원, 母도 놀란 '7번 성형 변천사' ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 강예원이 7번의 성형 변천사를 고백한다.

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14일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 영화 '해운대', '하모니' 등으로 사랑받은 '4차원 배우' 강예원의 일상이 공개된다.

최근 진행된 녹화에서는 배우 강예원이 민낯으로 등장, 홍조 가득한 피부와 돋보기안경을 쓴 털털한 모습을 공개해 눈길을 끌었다. 특히 차인표를 연상시키는 강예원의 양치질 장면을 본 MC 서장훈은 "저런 모습까지 나와도 돼요?"라며 놀랐을 정도였다. 스페셜 MC로 나온 강예원의 절친 한채아 역시 "언니가 많이 내려놨네요"라며 강예원 母의 반응을 살피는 모습으로 웃음을 자아냈다.

강예원과 함께 살고 있는 룸메이트는 "21년 동안 본 얼굴 중에 제일 완성도 있다. 이제 몰래 성형 좀 그만해"라고 말해 스튜디오를 술렁이게 했다.

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이를 들은 강예원은 "눈 앞트임은 너 때문에 한 거야!"라고 분노하며 7번의 성형 변천사를 고백해 강예원 母를 당황케 했다.

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특히 강예원은 최근 눈 앞트임 복원 수술을 해 화제가 됐던 바 있는데, 성형 수술만 7번을 했다는 강예원의 성형 속사정은 방송을 통해 공개된다.

강예원의 이야기는 14일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.