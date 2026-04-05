문보경 3안타·톨허스트 6이닝 1실점… LG 5할 승률 '안착'→선발 전원 안타 '디펜딩 챔피언'의 품격[고척 리뷰]

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. 1회초 1사 1, 2루 문보경이 1타점 적시타를 친 후 세리머니를 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.5/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] LG 트윈스가 선발 앤더스 톨허스트의 호투에 힘입어 키움 히어로즈와의 주말 3연전을 위닝시리즈로 만들었다. 키움은 9회말 이형종이 만루포를 쏘아올리며 1점차까지 따라잡았지만 거기까지였다.

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LG는 5일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정경기에서 6대5로 승리하며 올 시즌 4승 4패, 5할 승률에 안착했다. 톨허스트는 6이닝 2안타 2볼넷 1사구 7삼진 1실점으로 승리투수가 됐다.

이날 LG는 홍창기(우익수)-문성주(좌익수)-오스틴(1루수)-문보경(지명타자)-박동원(포수)-천성호(3루수)-박해민(중견수)-오지환(유격수)-신민재(2루수)가 선발 출전했다.

키움은 트렌턴 브룩스(1루수)-이주형(중견수)-안치홍(지명타자)-최주환(3루수)-박찬혁(우익수)-김건희(포수)-박주홍(좌익수)-박한결(2루수)-어준서(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 네이선 와일스.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. LG 선발투수 톨허스트가 투구를 준비하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

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시작부터 LG는 승기를 잡았다. 1회초 홍창기가 상대 선발 와일스의 145㎞ 패스트볼을 받아쳐 우익수 앞 안타를 만들어내며 출루했다. 문성주는 헛스윙 삼진으로 돌아섰지만 오스틴과 문보경이 연속 안타를 때려내며 선취점을 얻었다. 이어 박동원의 좌익수 뜬공 때 오스틴까지 홈을 밟으며 2-0이 됐다.

키움도 앉아서 기다리진 않았다. 2회말 김건희는 1사 주자 없는 상황에서 톨허스트의 2구째 135㎞ 포크볼을 받아쳐 좌측 폴대를 맞추는 솔로포를 만들어냈다. 2-1.

LG는 4회 일찌감치 승부에 쐐기를 박았다. 선두타자 천성호가 와일스와 11구까지 가는 끈질긴 승부 끝에 중견수 옆 안타를 만들어냈고 박해민의 2루타와 오지환의 2타점 적시타가 터지며 4-1로 앞서갔다.

7회말 키움은 간신히 기회를 잡았다. 톨허스트에게 마운드를 물려받은 장현식을 상대한 선두타자 박주홍은 좌전 안타로 출루했다. 대타 김태진은 중견수 뜬공으로 물러났지만 어준서가 다시 우전안타를 뺐어내며 1사 1,2루가 됐다. 하지만 최근 타격감이 올라왔다고 평가받았던 브룩스과 이주형은 장현식을 제대로 공략하지 못하고 삼진과 2루 땅볼로 물러나 분루를 삼켰다.

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8회말에도 선두타자 안치홍이 3루쪽 내야안타로 출루하며 기회를 만들었지만 최주환의 안타성 타구를 우익수 홍창기가 빠른 발로 잡아내며 키움의 추격 의지에 찬물을 끼얹었다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. 9회초 무사 문보경이 솔로포를 친 후 세리머니를 하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.5/

위기를 넘긴 LG는 9회초 문보경의 솔로 아치로 승리를 자축했다. 이어 박동원의 우전안타, 구본혁의 희생 번트, 오지환의 우전 적시 2루타를 묶어 1점을 추가하며 6-1이 됐다. 후속 타자 신민재까지 우전 안타를 기록하며 이날 LG는 선발 전원 안타 기록을 만들었다.

9회말 키움은 선두타자 김건희가 우익수 앞 안타로 출루하고 박주홍의 타구가 유격수 오지환과 좌익수 최원영 사이에 떨어졌다. 대타 임지열도 우전 안타로 무사 만루의 기회를 얻은 키움은 다시 이형종을 대타로 냈다. 그리고 이형종은 상대 네번째 투수 함덕주의 8구째 141㎞ 패스트볼을 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 만루 아치를 그려내며 1점차까지 따라갔다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. 9회말 무사 만루 이형종이 만루포를 친 후 환호하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

몸도 풀지 못하고 급하게 함덕주 대신 마운드에 오른 LG 마무리 유영찬은 브룩스와 이주형을 연속 볼넷으로 출루시켰다. 하지만 무사 1,2루 상황에서 안치홍의 병살타로 큰 위기를 넘겼고 최주환까지 헛스윙 삼진 처리하며 경기를 마무리했다.

톨허스트는 6이닝동안 91개의 공을 던져 홈런 하나를 제외하고는 키움 타선을 깔끔하게 막아내며 올 시즌 첫 승을 기록했다. 지난 달 31일 KIA 타이거즈 전에서 3이닝 7실점으 로 무너지며 패전을 기록했던 장면을 완벽하게 지워냈다. 이어 장현식 김진성 유영찬이 키움 타선을 틀어막으며 승리를 지켰다.

키움 선발 와일스는 5이닝동안 투구수 94개 8안타 2볼넷 2볼넷 1사구 5삼진 4실점으로 패전의 멍에를 썼다. 키움은 올 시즌 첫 홈런이 김건희와 이형종에게서 나왔다는 것으로 위안을 삼아야했다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG-키움전. 2회말 1사 김건희가 솔로포를 친 후 환호하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com