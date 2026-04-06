"출전 기회 더 많아질 수도" 복귀 앞둔 김하성, 그런데 경쟁자 '펄펄'…ATL의 선택은

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사진=MLB

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[스포츠조선 박상경 기자] 손가락 부상 재활 중인 김하성(애틀랜타 브레이브스)의 공백을 메우던 마우리시오 듀본의 출전 기회가 더 늘어날 수도 있다는 전망이 나왔다.

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미국 매체 하우스토크행크빌드는 6일(한국시각) 애틀랜타의 부상 공백을 메우고 있는 백업 3명의 활약을 조명했다. 매체는 듀본에 대해 '애틀랜타가 그를 영입할 때만 해도 타격에 대한 기대는 크지 않았다. 만능 유틸리티로 주전에게 휴식을 줄 수 있는 백업 활용이 예상됐다'며 '하지만 올 시즌 초반 듀본의 활약을 보면 예상보다 더 많은 출전 기회를 얻을 수 있을 것 같다'고 전망했다.

듀본은 개막 후 8경기 타율 0.333(33타수 11안타) 1홈런 6타점, OPS(출루율+장타율) 0.856을 기록 중이다. 지난 7시즌 간 빅리그 통산 타율 0.257, OPS 0.668에 그쳤던 것과 비교하면 예상을 웃도는 성적이다. 김하성의 부상 복귀 전까지 수비에서의 활약 정도를 기대했던 애틀랜타 입장에선 고무적인 부분임에 틀림 없다.

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올 초 빙판에서 넘어져 손가락을 다쳤던 김하성은 배트를 잡았으나 본격적인 타격 훈련으로 이어지진 않은 상황이다. 타격에 영향을 끼치는 손가락 골절상을 한 만큼, 완벽하게 회복하지 않는 한 실전 투입은 어렵다. 미국 현지에선 김하성이 5월 중순 이후에는 빅리그에 복귀할 수 있을 것으로 전망해왔다. 다만 향후 회복 과정과 재활 훈련 등을 거쳐야 확실한 일정이 나올 것으로 전망되고 있다. 이런 가운데 듀본의 활약이 이어지고 있다.

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물론 김하성의 주전 입지에 영향을 끼칠 가능성은 낮다. 김하성은 샌디에이고 시절이던 2022~2024시즌 3년 연속 두 자릿수 홈런을 칠 만큼 타격에서는 듀본에 비해 앞선다. 지난해 9월 애틀랜타 이적 후에도 이런 재능을 증명하면서 올 시즌 1년 총액 2000만달러(약 300억원) 계약을 이끌어낸 바 있다. 적지 않은 금액을 투자한 김하성이 회복된다면 주전으로 기용하지 않을 이유가 없는 애틀랜타다.

애틀랜타가 지난 시즌을 마친 뒤 휴스턴 애스트로스에서 듀본을 트레이드 영입할 당시 포석은 '유틸리티 활용'이었다. 내야 전 포지션을 소화할 수 있는 듀본을 활용해 주전들에게 고루 휴식을 주는 방향에 포커스가 맞춰진 바 있다.

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시즌 전 부상자가 발생하면서 듀본이 개막 시리즈부터 주전으로 나서고 있기는 하지만, 부상자가 복귀하면 결국 원래의 역할로 돌아갈 가능성은 높다는 게 미국 현지의 시선이다. 하우스토크행크빌드 역시 듀본의 최근 활약에 대해 '이런 성적이 지속될 수는 없기에 김하성이 복귀하면 다시 유틸리티로 돌아가야 할 것'이라고 전망했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com