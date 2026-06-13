"반이 날아갔다" 이윤석, '장수 욕심'에 부분가발 최초 공개…유재석도 당황

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 이윤석이 장수에 대한 남다른 바람을 털어놓으며 방송 최초로 부분가발 착용 사실을 공개했다.

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13일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'(이하 '놀뭐')에서는 '예능 대부' 이경규와 그의 '호위무사' 이윤석이 게스트로 출연해 웃음을 선사했다.

이날 멤버들은 차례로 발 마사지를 받았고, 이윤석의 순서가 되자 마사지사는 머리를 만져보더니 조심스럽게 "혹시 이거…"라고 말을 꺼냈다.

이어 "착용 상태로는 불가능하냐", "일단 제가 지나가야 돼서"라는 의미심장한 대화가 오가며 궁금증을 자아냈다.

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이를 눈치챈 유재석은 "아, 부분가발이 있어?"라고 물었고, 예상치 못한 상황에 이윤석의 비밀이 공개됐다.

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유재석은 "우재가 할래?"라며 다른 사람에게 순서를 넘기려 했지만, 이윤석은 "몸에 좋은 거니까 욕심이 난다"며 결국 마사지 받기를 선택했다.

결국 이윤석은 머리를 덮고 있던 천 아래에서 부분가발을 벗은 채 등장했고, 달라진 비주얼에 현장은 웃음바다가 됐다.

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이를 본 하하와 이경규는 "안 돼", "반이 날아갔다"고 농담을 던졌고, 유재석 역시 이윤석의 큰 결심에 놀라움을 감추지 못했다.

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특히 이윤석은 "난 다른 욕심 없다. 그냥 오래 사는 거 하나다. 숨 한 번 더 쉬기, 눈 한 번 더 뜨고"라며 건강과 장수에 대한 진심을 전해 눈길을 끌었다.

이후에도 이윤석은 마사지 통증에 몸부림치다 덮고 있던 천을 내리는 바람에 배 위에 올려둔 부분가발까지 공개돼 마지막까지 폭소를 자아냈다.

narusi@sportschosun.com