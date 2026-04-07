'월클' 오타니의 역대급 인성! 폭우 속 '눈물 펑펑' 8살 아이 어머니…평생 잊을 수 없는 기억 남겼다

오타니 쇼헤이. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이는 실력만큼이나 팬서비스도 월드클래스였다.

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MLB닷컴은 6일(한국시각) 오타니가 한 어린 팬에게 잊지 못할 추억을 선물한 장면을 소개했다. 같은날 열린 LA 다저스와 워싱턴 내셔널스의 경기는 오전부터 내린 비로 인해 지연됐다. 폭우에도 불구하고, 오타니는 불펜 포수와 함께 그라운드에 모습을 드러냈다. 오타니는 캐치볼과 롱토스를 진행한 뒤 약 15분간 투구 훈련까지 소화했다. 비는 그칠 기미가 전혀 없었다.

쏟아지는 비에 오타니가 훈련하는 모습을 지켜보는 팬들은 거의 없었다. 하지만 홈플레이트 뒤 한쪽 구석에서 버지니아비치에서 온 코크레인 가족이 흠뻑 젖은 채로 오타니의 훈련을 집중해서 지켜보고 있었다. 올해로 8살인 케인은 열성적인 다저스 팬이었다. 가족들은 아이의 소원을 이루어주기 위해 경기장을 찾았다고 한다.

아버지 조와 함께 케인은 후드티를 깊게 눌러쓴 채 비를 맞으며 오타니의 훈련을 바라봤다. 어머니 린지 역시 쏟아지는 폭우에 불편한 기색이 역력했지만, 자리를 떠나지 않은 것으로 알려졌다. 케인의 형 에이버리와 여동생 프레슬리는 비를 피해 지붕 아래로 이동한 상태였다. 하지만 케인은 가까이서 오타니를 보고 사인을 받기 위해 묵묵히 기다렸다.

사진=MLB닷컴

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훈련을 마친 오타니는 더그아웃으로 바로 들어가지 않고 코크레인 가족에게 달려갔다. 내내 오타니의 훈련을 지켜보던 케인은 함께 사진을 찍었고, 오타니는 자신이 사용하던 공을 그에게 건넸다.

매체는 '메이저리그 선수가 되는 것이 꿈인 케인은 환하게 웃었고, 옆에 있던 어머니는 눈물을 닦았다'며 '아버지는 차분하게 사진을 찍었다. 온몸이 젖은 상태였지만, 그 순간만큼은 비가 전혀 문제가 되지 않았다'고 전했다. 이어 '그날은 가족에게 평생 잊지 못할 추억이 됐다'고 덧붙였다.

케인에게 잊지 못할 기억을 선물한 오타니는 이후 진행된 경기에서도 맹활약했다. 워싱턴과의 경기에서 오타니는 시즌 2호 홈런을 포함해 4타수 2안타(1홈런) 2타점 1득점으로 팀의 8-6 역전승을 이끌었다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com