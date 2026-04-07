이게 실화? '24G 25.2이닝 ERA 0' 168㎞ 천조국 끝판대장, 최장 무실점 신기록 눈앞

샌디에이고 마무리 투수 메이슨 밀러가 구단 최장 무실점 투구 신기록에 다가서고 있다. 밀러는 샌디에이고 입단 후 3번째 경기였던 지난해 8월 애리조나전부터 지금까지 24경기에서 단 1점도 내주지 않고 있다. 올 시즌 4차례 등판에서도 단 1안타만 허용하면서 무실점 투구를 펼치고 있으며, 최근 3경기에선 3이닝 아웃카운트를 모두 헛스윙 삼진으로 잡았다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] '미국의 끝판대장' 메이슨 밀러(샌디에이고 파드리스)가 의미 있는 기록을 눈앞에 두고 있다.

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MLB닷컴은 7일(한국시각) '밀러가 샌디에이고 사상 최장 무실점 기록에 8이닝 만을 남겨두고 있다'고 전했다. 밀러는 지난해 8월 7일 애리조나 다이아몬드백스전 이후 정규시즌 24경기 25⅔이닝 동안 무실점을 기록 중이다. 현역 선수 중에는 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 기록했던 최장 무실점 이닝(22⅔이닝)을 이미 넘어선 상태다. 2025 포스트시즌, 미국 대표팀 유니폼을 입고 뛴 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 기록까지 더하면 밀러의 무실점 이닝은 32⅓이닝까지 늘어난다.

밀러가 8이닝을 더 무실점으로 막으면 2006년 클라 메러디스가 세운 샌디에이고 투수 최장 무실점 기록(33⅔이닝)과 어깨를 나란히 하게 된다.

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밀러는 지난해 7월 트레이드 마감 직전 애슬레틱스에서 샌디에이고로 이적했다. 그해 8월 2일 세인트루이스 카디널스전에서 1이닝 무실점으로 첫 선을 보인 밀러는 8월 6일 애리조나전에서 투런포를 맞으면서 2실점했다. 하지만 이튿날부터 현재까지 무실점 투구를 이어가고 있다. 샌디에이고 입단 이래 치른 26경기에서 단 1경기만 실점했다. 무실점 투구 기간에 내준 안타는 5개고, 모두 단타에 그쳤다.

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올 시즌 투구는 더 위력적이다. 4경기에서 4⅓이닝을 던지는 동안 피안타는 단 1개 뿐이다. 15명의 타자를 상대하면서 볼넷 1개를 내줬으나 탈삼진을 무려 11개나 뽑아냈다. 피안타율은 0.071에 불과하고, WHIP(이닝당 출루 허용률)는 0.46이다. 지난 2일 샌프란시스코 자이언츠전(1⅓이닝 1안타 3탈삼진 무실점)에서 선두 타자 루이스 아라에즈에게 안타를 맞았으나, 이후 세 타자를 모두 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 5~6일 보스턴 레드삭스전(각 1이닝 3탈삼진 무실점)에서도 모든 아웃카운트를 헛스윙 삼진으로 잡았다. MLB닷컴은 '이 기간 볼 판정은 단 6구에 그쳤다'고 전했다.

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밀러는 최고 104마일(약 168㎞)의 엄청난 강속구를 뿌리는 투수. 하지만 그의 진짜 위력은 직구와 섞어 던지는 고속 슬라이더에 있다. MLB닷컴은 '밀러는 올 시즌 슬라이더로 76.9%의 헛스윙률을 기록 중'이라고 소개했다.

메이저리그 최장 무실점 투구의 주인공은 오렐 허샤이저다. 1988년 당시 다저스 소속이었던 허샤이저는 그해 5경기 연속 완봉승을 포함해 59이닝 연속 무실점을 기록한 바 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com