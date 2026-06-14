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강예원, 사망한 父 채무만 11억.."밀린 월급 꼭 갚겠다" 직원들 앞 눈물 ('미우새')

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강예원, 사망한 父 채무만 11억.."밀린 월급 꼭 갚겠다" 직원들 앞 눈물 ('미우새')

[스포츠조선 조윤선 기자] 강예원이 아버지의 사망 후 11억 원대 채무의 존재를 뒤늦게 확인하고 충격에 빠졌다.

14일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 영화 '해운대', '하모니' 등으로 사랑받은 배우 강예원의 일상이 공개된다.

이날 강예원은 약 한 달 전 돌아가신 아버지의 채무를 확인하기 위해 변호사를 찾아갔다. 아버지가 남긴 부채 규모를 알게 된 강예원은 큰 충격을 받아 모두의 안타까움을 자아냈다.

변호사가 "지금 확인된 아버지의 빚만 10억~11억"이라고 한 것. 심지어 변호사는 확인되지 않은 추가 채무가 존재할 가능성도 있다고 설명했다. 강예원은 "당장 갚아야 하냐"며 "아버지 병원비랑 이런 것들 때문에.."라며 말을 잇지 못했다.

강예원, 사망한 父 채무만 11억.."밀린 월급 꼭 갚겠다" 직원들 앞 눈물 ('미우새')

이후 강예원은 아버지가 남긴 빚을 해결하기 위해 아버지의 회사 직원들을 만났다. "밀린 월급은 무슨 일이 있어도 꼭 갚겠다"며 눈물을 보인 강예원에게 직원들은 그동안 강예원이 알지 못했던 이야기를 털어놓았다고 해 궁금증을 안긴다.

강예원의 이야기는 14일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

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