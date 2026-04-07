'콜업하자마자 5할 타자' 김혜성 대폭발! 오타니 2G 연속 홈런 '쾅'…4안타 2홈런 러싱 맹활약→'WS 호적수' 완파

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이가 잔인한 타격감을 이어가면서 지난해 월드시리즈 호적수 토론토 블루제이스를 완파했다. 김혜성도 이번시즌 메이저리그 첫 선발 경기에서 2안타를 때려내면서 팀의 승리에 기여했다.

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오타니의 소속팀 LA 다저스는 7일(한국시간) 캐나다 온타리오주 토론토의 로저스 센터에서 열린 토론토 블루제이스와의 2026시즌 메이저리그 원정경기에서 14대2로 승리했다.

이날 오타니는 6타수 2안타(1홈런) 1타점 1득점으로 맹타를 휘둘렀다.

로이터연합뉴스

오타니는 1번 지명타자로 선발 출장해 1회 중견수 직선타, 3회 내야안타를 기록하며 좋은 출발을 알렸다. 4회에는 희생 플라이로 달튼 러싱과 김혜성의 진루를 도왔다. 6회 선두타자 나선 오타니는 좌완 조 맨티플라이를 상대했다. 1스트라이크 2볼에서 오타니는 4구째 낮은 코스의 시속 87마일 싱커를 걷어 올렸다. 제구가 제대로된 공이었지만, 오타니는 가운데 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 그의 시즌 3호 홈런이다.

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이로써 오타니는 지난 6일 워싱턴전에 이어 또다시 홈런을 추가했다. 2경기 연속 홈런이며, 최근 4경기 3홈런으로 절정의 타격감을 보여주고 있다.

사진=슬리퍼 다저스

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마이너리그에서 콜업된 뒤 처음으로 선발 출장한 김혜성은 유격수 9번 타자로 나섰다. 김혜성도 4타수 2안타 1득점 1볼넷으로 선전했다.

눈에 띄는 것은 김혜성의 선구안 능력이었다. 데이브 로버츠 다저스 감독이 존 밖 공에 대한 스윙을 지적하면서 마이너리그로 내보냈기에 이를 신경 쓴 모습이다.

김혜성은 다저스가 2-1로 앞선 2회 초 첫 번째 타석에 들어섰다. 슈어저의 2구 시속 92.1마일짜리 직구를 공략했지만, 뜬공으로 아웃됐다.

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김혜성은 4회 말 무사 1루 상황에서 7구까지 이어지는 승부 끝에 불펜 조쉬 플레밍을 상대로 볼넷 출루했다. 2스트라이크로 몰리는 상황에서도 6~7구 연이어 볼을 골라내며 선구안 능력을 과시했다.

김혜성은 오타니의 뜬공 상황에서 1루에서 2루로 진루하는 완벽한 주루플레이를 보였다. 5회 초 2사 1루 상황에서는 상대 불펜 플레밍을 상대로 끈질긴 승부를 보여줬다. 8구까지 이어지는 풀카운트 승부 끝에 뜬공으로 물러났다.

김혜성의 타격은 후반에 살아났다. 김혜성은 7회초 빗맞은 타격에도 빠른 발을 바탕으로 내야 안타에 성공했다. 불펜 토미 낸스의 두번째 시속 93.7마일짜리 싱커를 건드린 뒤 1루로 전력 질주했고, 세이프가 선언됐다. 이번 시즌 메이저리그 첫 안타가 기록되는 순간이었다. 김혜성은 8회초에도 안타를 추가하면서 타격감을 끌어올렸다. 타율은 0.500까지 치솟았다.

다저스는 오타니와 멀티 홈런을 터뜨린 러싱 등을 비롯해 전반적으로 타선이 불을 뿜으면서 토론토에게 대승을 거뒀다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com